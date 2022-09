Anglade défend une vidéo d’un candidat libéral critiquant les propos caquistes sur l’immigration

La vidéo diffusée mercredi par le candidat libéral Monsef Derraji qui ressemble à une publicité négative est « très bien », a soutenu jeudi Dominique Anglade.

« Tout le contenu a été écrit par la CAQ », a fait valoir la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), de passage à Sherbrooke. Publiée sur Twitter, la vidéo en noir et blanc d’environ 2 minutes présente différents propos tenus par le chef caquiste François Legault au sujet de l’immigration.

Depuis le début, François Legault tiens un discours basé sur le mépris des immigrants.

Sa politique flirte avec la division.



Le réélire c'est l'encourager dans sa dérive.



Le 3 octobre il faut lui dire un NON claire et net.#qc2022 #polqc pic.twitter.com/iwKiDdrFFv — Monsef Derraji (@monsefderraji) September 28, 2022

On peut notamment entendre dans la vidéo M. Legault qui laissait entendre début septembre qu’une mauvaise intégration des nouveaux arrivants pourrait comporter des risques pour le climat pacifique régnant au Québec.

Dans l’extrait, on retrouve aussi les propos du ministre de l’Immigration, Jean Boulet, tenus la semaine dernière. « 80 % des immigrants s’en vont à Montréal, travaillent pas, parlent pas français ou n’adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise », avait-il dit, avant de s’excuser mercredi. La vidéo se termine par des images des gens qui pleurent et un appel à voter le 3 octobre « contre la division et l’exclusion ».

Mme Anglade rejette l’argument de la CAQ qui dénonce une campagne de « salissage ».

« Sérieusement ? Qu’ils aillent se regarder dans le miroir », a-t-elle rétorqué. Ce sont « les propos de François Legault », a-t-elle répété. Il ne s’agit toutefois pas d’une campagne publicitaire officielle, a précisé le parti.

Tout au long de la campagne électorale, la cheffe du PLQ s’est targuée d’être le seul parti qui « rassemble ».

D’autres détails suivront.