À 15 % du vote, Duhaime mériterait sa place au Parlement, dit PSPP

Éric Duhaime obtient un appui inattendu à moins d’une semaine du vote. Selon le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, le chef du Parti conservateur du Québec pourrait être désavantagé par les « distorsions » dans le mode de scrutin.

« J’ai très, très peu en commun avec les conservateurs sur le plan des idées, mais je pense que si un parti obtient 15 % dans les sondages, il mérite d’être entendu à l’Assemblée nationale. […] Même quand on n’est pas d’accord, un parti qui représente la voix de plusieurs citoyens doit obtenir son espace », a affirmé le chef du Parti québécois lors d’une mêlée de presse à Québec.

« Les gens ont intérêt à ce qu’il y ait une collaboration entre des points de vue différents à l’Assemblée nationale », a-t-il poursuivi.

La tendance dans les sondages indique que la Coalition avenir Québec (CAQ) perd des plumes à mesure que la campagne électorale avance. Le dernier coup de sonde Léger avant la période électorale plaçait le parti du gouvernement à 42 % des intentions de vote. Il serait désormais à 37 %.

Avec le même pourcentage du vote populaire en 2018, la CAQ avait remporté 74 sièges. Or, selon l’agrégateur de sondages Qc125.com, le parti pourrait bien rafler plus de 90 sièges. À environ 15 % dans les intentions de vote — pratiquement le même pourcentage que les libéraux, les solidaires et les péquistes —, les conservateurs risquent quant à eux de n’en gagner aucun.

« Il y a vraiment une distorsion, en effet, dans le système actuel », a convenu Paul St-Pierre Plamondon jeudi. Il s’attend à une réaction forte si le vote populaire ne se traduit pas en sièges pour certains partis.

« Si des voix ne se font pas entendre dans le Parlement, là où les choses se décident, elles se font souvent entendre dans la rue », a-t-il dit.

