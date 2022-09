Anglade souhaite «mettre fin aux chicanes» avec les villes

Si elle est élue première ministre, la cheffe libérale, Dominique Anglade, promet de mettre fin aux querelles entre le gouvernement québécois et les villes, comme celle concernant le troisième lien à Québec.

« Je veux vraiment mettre fin aux chicanes, je veux mettre fin à la division qu’on a vue ici à Québec », a dit Mme Anglade, en sortant de sa rencontre avec le maire de la Ville, Bruno Marchand. Le projet de troisième lien reliant Québec et Lévis est un exemple de discorde entre le gouvernement Legault et la capitale, a-t-elle mentionné.

Lors de son passage à l’Hôtel de ville de Québec, durant la campagne électorale, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, avait laissé entendre qu’il réaliserait son projet de tunnel, peu importe l’opinion du maire Bruno Marchand. Ce dernier avait exigé de voir les études avant de se prononcer sur la question.

Dominique Anglade a dit vouloir travailler « main dans la main » avec M. Marchand. Elle se présente « contre François Legault » afin d’offrir aux Québécois un nouveau type de leadership axé sur la collaboration. Une attitude nécessaire « pour éviter que le Québec soit au neutre, comme ça a été dans les 4 dernières années », a-t-elle souligné.

Mme Anglade a vanté les bilans des gouvernements libéraux précédents dans la région de la Capitale-Nationale. En 2015, l’ancien premier ministre Philippe Couillard a inauguré le Centre Vidéotron, à Québec, a-t-elle soulevé. La promenade Samuel-De Champlain qui longe le fleuve, elle, a été ouverte au public en 2008, sous le gouvernement de Jean Charest.

« Il y a tellement de choses qui ont été faites, a-t-elle affirmé. Et dans les quatre dernières années, il n’y a rien qui s’est fait. »

À nouveau à l’offensive à Québec

Mme Anglade était de passage mardi et mercredi à Québec, endroit où elle avait amorcé sa campagne électorale « à l’offensive ». Une stratégie difficile en raison du peu d’appuis à son parti dans la région, avait-elle admis. Selon les dernières projections du site Qc125, la formation libérale se placerait au bas des intentions de vote dans la majorité des circonscriptions de la Capitale-Nationale.

À quelques jours du scrutin, elle a justifié sa présence loin des bastions libéraux menacés — notamment dans la région montréalaise – par son désir de rencontrer les citoyens des différentes régions. « Quand je suis à Québec, on me demande pourquoi je suis à Québec, quand je suis à Montréal, on me demande pourquoi je suis à Montréal », a lancé la cheffe du PLQ, sourire en coin.

En compagnie du maire Bruno Marchand, Dominique Anglade a discuté de certains enjeux qui touchent la ville de Québec. Comme dans bien des régions, le manque de travailleurs se fait sentir dans la capitale. Il s’agit d’ailleurs d’un thème phare de la campagne des libéraux, qui veulent entre autres hausser les seuils d’immigration pour régler le problème.

Mme Anglade est revenue sur son passage au restaurant Saint-Germain, dans le quartier québécois de Sillery, en matinée. La propriétaire lui a dit devoir travailler 100 heures par semaine faute de personnel, a-t-elle déploré. « C’est de ça qu’on parle lorsqu’on parle de pénurie de main-d’oeuvre : l’impact que ça a sur les gens dans leur quotidien. »