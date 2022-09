Le PCQ abolirait le Conseil du statut de la femme et le Secrétariat à la condition féminine

Un gouvernement conservateur abolirait le Conseil du statut de la femme et le Secrétariat à la condition féminine pour les remplacer par un nouveau « ministère de l’Égalité », a indiqué Éric Duhaime mercredi.

« Ça s’enlignerait (sic) dans le même sens, on ferait la promotion de l’égalité effectivement », a répondu le chef du Parti conservateur lorsque Le Devoir l’a questionné à ce sujet.

« J’aimerais qu’il y ait un ministère de l’Égalité. Pas juste sur la condition féminine, mais sur l’ensemble des inégalités dans notre société. Que ce soit en fonction de leur orientation sexuelle, en fonction de leur sexe, de leurs origines. »

Le chef conservateur avait déjà fait savoir, auparavant, qu’il jugeait superflu le rôle de ministre déléguée à la Condition féminine parce que l’égalité des sexes est une cause réglée à ses yeux.

« Les féministes devraient même s’enorgueillir qu’on puisse être rendus là dans la discussion. Ça montre qu’on est une société qui a cheminé depuis les 30, 40, 50 dernières années », a-t-il aussi mentionné.

Vingt ministres maximum

Le chef conservateur s’est engagé à limiter à 20 le nombre de ministres dans un éventuel gouvernement, soit sept de moins que dans le gouvernement sortant.

Pour y parvenir, il abolirait notamment tous les postes de ministres délégués. Il n’y aurait pas non plus de ministres responsables des régions.

Mercredi, la cheffe libérale, Dominique Anglade, a soutenu qu’abolir le Conseil du statut de la femme et le Secrétariat à la condition féminine « serait un recul ». « On a besoin d’avoir un message fort qu’on envoie sur la question des femmes dans notre société et sur le fait qu’il y a encore beaucoup de travail à faire », a-t-elle souligné, en sortant de sa rencontre avec la maire de Québec, Bruno Marchand.

avec Florence Morin-Martel