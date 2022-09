Les propos controversés de sa candidate n’étaient pas «islamophobes», dit PSPP

Paul St-Pierre Plamondon se porte à la défense de deux candidates péquistes qui ont tenu sur Internet des propos controversés à l’égard des minorités visibles, de l’immigration et de l’islam. Les critiques de la religion musulmane par sa candidate Lyne Jubinville n’avaient rien d’« islamophobe », affirme-t-il.

Mardi, Le Devoir a déterré trois publications où Mme Jubinville, candidate pour le Parti québécois (PQ) dans Sainte-Rose, critiquait la place de l’islam dans la société québécoise. « Pourquoi les hidjabs envahissent de plus en plus notre paysage public ? », pouvait-on lire, de même que « l’islam, ce n’est pas nous. »

Mardi, le chef péquiste avait convenu avoir vu là des « propos problématiques », mais avait décidé de garder Mme Jubinville dans son équipe parce qu’elle s’était rétractée. Ils ne sont toutefois pas « islamophobes », a soutenu M. St-Pierre Plamondon en marge d’un point de presse à Pointe-aux-Trembles, le lendemain.

« On ne peut pas mettre le mot phobie sur toute critique des religions, et il n’y a aucune façon d’interpréter l’ensemble de ses propos comme visant une seule religion. Quand on regarde ce qu’elle a écrit, ça vise définitivement chacune des religions monothéistes », a-t-il dit.

« Ça ne vise pas l’islam en particulier. Son propos vise toutes les religions », a-t-il ajouté.

Mercredi, M. St-Pierre Plamondon a également tenu à défendre une autre candidate, Suzanne Gagnon, qui se présente dans La Pinière. La Presse soulevait en matinée qu’elle avait gazouillé ceci, l’an dernier : « Pourquoi les minorités visibles résistent-elles autant lorsqu’elles se font arrêter ? Je souhaiterais obtenir une réponse de quelqu’un qui en fait partie. Merci ! »

« La manière dont c’est rédigé, c’est tellement maladroit que j’ai demandé que ça soit retiré, puis qu’elle s’excuse », a expliqué le chef péquiste, qui a dit du même souffle que c’était « important de lire l’entièreté de l’échange, parce que ce qu’elle dit, c’est [que] le profilage racial existe ».

« PSPP » se défend de ne pas retirer les candidatures de Mmes Jubinville et Gagnon. Mardi, il avait affirmé de la candidate solidaire Marie-Ève Rancourt — qui a volé un dépliant péquiste dans la circonscription de Camille-Laurin — qu’il ne l’aurait pas gardée dans son équipe.

« On est devant des gestes complètement différents. Le vol, je n’ai pas besoin d’expliquer pourquoi ce n’est pas légal », a-t-il dit.

Selon M. St-Pierre Plamondon, comparer les deux situations équivaut à « comparer des pommes et des oranges ». « Ce sont deux situations complètement différentes qui commandent des réactions différentes », a-t-il signifié.