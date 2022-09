Les partisans du PCQ craignent d’utiliser un crayon de plomb pour voter

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a lancé une piqûre de rappel à ses partisans sur le système de vote sur son compte Twitter lundi. Dans sa publication, M. Duhaime appuie sur l’importance des mesures nécessaires afin que le vote soit comptabilisé, et l’utilisation du crayon à mine de plomb fourni par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) a enflammé la toile et les réseaux sociaux des partisans du PCQ.

La principale crainte des électeurs et des électrices en question derrière l’utilisation d’un crayon à mine de plomb est surtout liée à la nature effaçable de l’outil. Nombreux d’entre eux affirment ne pas avoir confiance dans le système de comptabilisation des votes et décrètent l’utilisation plus propice selon eux du stylo ou du marqueur à encre plutôt.

Photo: Captures d’écran page Facebook « Appuyons Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) »

Alors que sur Facebook le ton est à la conversation, sur la publication du compte Twitter du chef conservateur, ses fervents admirateurs expriment leur besoin en appuyant sur la nécessité de « choisir » et de ne pas se faire « imposer » une manière de voter, selon eux.

Assurez-vous que votre vote compte ! Un bulletin de vote peut être rejeté s’il:



➡️ a été marqué autrement qu’avec le crayon de plomb remis en même temps que le bulletin de vote (par exemple, avec un stylo ou un crayon-feutre) pic.twitter.com/fV3VIz4KD0 — Eric Duhaime (@E_Duhaime) September 26, 2022

Toutefois, certains scrutateurs et certaines scrutatrices ont mis l’accent sur l’importance de l’utilisation du crayon à mine fourni par le DGEQ. Christine Champagne, scrutatrice pour les élections du 3 octobre, affirme sur le groupe Facebook Appuyons Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) que le « vote au stylo [engendre un] bulletin rejeté ». Elle écrit ensuite que cette information est « bien mentionnée dans la formation [de scrutatrice] ».

D’autres sont même allés jusqu’à mettre en lumière les règles bien strictes du DGEQ et les règles formelles afin que tous les votes soient comptabilisés. De plus, le site Web Élections Québec mentionne clairement qu’il est important pour toute personne votante d’utiliser le crayon à mine de plomb fourni. « Ce crayon de plomb a été testé à plusieurs reprises et choisi pour ses performances, notamment parce qu’il convient particulièrement bien au papier à bulletin de vote. Élections Québec utilise ce crayon de plomb pour éviter les rejets et pour préserver le secret du vote », peut-on lire sur le site Web d’Élections Québec.

Pourquoi utiliser le crayon de plomb du DGEQ ? Sa mine réduit le risque de poussière de plomb qui pourrait marquer le bulletin de vote ailleurs.

Un crayon de plomb sans gomme vous empêche d’effacer votre marque et de l’apposer ailleurs.

Le crayon de plomb ne peut pas couler et marquer votre bulletin de vote à plus d’un endroit.

Puisque l’ensemble des électrices et des électeurs utilise le même type de crayon, c’est impossible de savoir pour qui une personne a voté.

Et si certains peuvent encore être sceptiques face à l’utilisation du crayon de plomb, le site d’Élections Québec justifie cette utilisation par le fait que « les marques de crayon de plomb ne sont pas altérées par l’eau. Elles restent donc intactes si les bulletins de vote sont accidentellement mouillés (par exemple, en cas de dégât d’eau) ». Avec les pluies diluviennes des dernières semaines et l’automne bien avancé, votre vote restera lui bien au sec.