Legault accusé d’avoir «menti» sur le troisième lien

Le chef de la Coalition avenir Québec se retrouve de nouveau sur la défensive dans le dossier du troisième lien, après qu’une journaliste a révélé que son Cabinet avait bel et bien en main des études sur le projet.

« M. Legault a menti. Il a menti à des centaines de milliers de Québécois à plusieurs reprises, notamment lors des derniers débats », s’est insurgé le candidat conservateur Éric Duhaime mardi matin.

Le premier ministre sortant a affirmé ne pas avoir d’étude « de centre-ville à centre-ville » concernant son projet de tunnel. Or Radio-Canada a révélé mardi qu’une étude à ce sujet avait été transmise, l’année dernière, au ministère des Transports ainsi qu’au Cabinet de M. Legault.

Éric Duhaime, qui talonne le chef caquiste à ce sujet depuis le début de la campagne, prévient que « François Legault ne pourra pas s’en sauver encore une fois ».

Finies les « cachotteries »

Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, demande au chef caquiste d’en finir avec « les cachotteries » sur son projet de troisième lien routier entre Québec et Lévis. « On a le droit d’être pour le troisième lien. On a le droit d’être “contre” le troisième lien. C’est un débat important dans la région de Québec. Mais, qu’on soit pour ou qu’on soit contre, les gens ont le droit de savoir : ça va coûter combien ? Les gens ont le droit de savoir [le projet caquiste] est basé sur quelles données, sur quels chiffres, sur quelles études, sur quelle science. »

Pour la cheffe libérale Dominique Anglade, il est clair que François Legault « cache les données » au sujet du troisième lien. « Études, pas d’études, pas les bonnes études : on a tout entendu là-dessus », a-t-elle déploré, mardi, à Montréal. Elle juge « inadmissible » la façon dont le dossier est géré par le chef caquiste.

