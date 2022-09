Participation record au vote par anticipation

Un peu plus d’un Québécois sur cinq s’est déplacé pour voter par anticipation dimanche et lundi. Le taux de participation atteint un sommet historique de 22,92 %, soit une hausse de cinq points de pourcentage par rapport aux élections de 2018.

Les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont voté massivement. On y retrouve les sept circonscriptions les plus actives du Québec. Louis-Hébert se démarque du peloton de tête avec un taux record de 39,52 %. Le podium électoral est complété par Lévis (33,77 %) et Chauveau (32,53 %) dans laquelle se présente le chef conservateur Éric Duhaime.





Ces résultats confirment les données préliminaires rendues publiques lundi par le Directeur général des élections du Québec.

Le vote par anticipation a pris son envol aux Îles-de-la-Madeleine à la suite du passage de l’ouragan Fiona qui avait entraîné la fermeture des bureaux de scrutin de l’archipel dimanche. Les insulaires ont finalement voté à 14,88 %.

La faible motivation des électeurs de l’ouest de l’île de Montréal se confirme au terme du vote par anticipation. Les circonscriptions de Notre-Dame-de-Grâce (14,06 %), de Westmount–Saint-Louis (13,47 %), de Saint-Laurent (12,83 %) de l’Acadie (12,66 %) et de D’Arcy-McGee (10,55 %) occupent ainsi cinq des huit dernières places.

La circonscription d’Ungava, qui recoupe le nord du Québec, ferme la marche avec 6,96 % d’électeurs s’étant déplacés avant le scrutin du 3 octobre prochain.