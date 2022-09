François Legault, «de loin le plus fédéraliste» des chefs, selon PSPP

En affirmant que les finances du Québec se portent mieux à l’intérieur du Canada qu’ils le feraient à l’extérieur, François Legault se révèle comme le plus « fédéraliste des chefs » et se compare à Jean Charest et à Philippe Couillard, selon Paul St-Pierre Plamondon.

C’est ce que le chef du Parti québécois (PQ) a affirmé en mêlée de presse lundi, après que le chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ) a affirmé au Devoir que le Québec a « un manque à gagner de 10 milliards par année » vis-à-vis le Canada.

« Son action politique vise à affaiblir, voire tenter d’éteindre le mouvement indépendantiste, a dit M. St-Pierre Plamondon lundi. [M. Legault] sait très bien que le Québec, sur le plan financier et économique, a absolument tout ce qu’il faut pour être viable. Il démontre donc qu’il est prêt à toutes sortes de contorsions pour travailler contre l’indépendantisme, contre l’idée qu’on devrait être un pays. »

Cette fin de semaine, le PQ a décidé de reporter à après la campagne électorale le dépôt d’une mise à jour économique et financière d’un Québec souverain — un « budget de l’an un ». M. St-Pierre Plamondon se justifie en affirmant que l’inflation a suffisamment changé les choses pour forcer le parti à retourner à la table à dessin. François Legault n’y croit pas.

« Quand j’ai fait les finances d’un Québec souverain, on recevait 4 milliards de péréquation, a-t-il énoncé en entrevue éditoriale avec Le Devoir. On en reçoit 13 milliards [maintenant]. Êtes-vous surpris que le PQ, qui avait promis de déposer une mise à jour, ne l’ait pas fait ? »

« Il n’y a aucun lien. […] Ça, c’est M. Legault qui fait de la politique avec ça », a rétorqué « PSPP », qui se justifie à nouveau d’avoir repoussé son plan : « les calculs devenaient [trop] éloignés de la nouvelle réalité. »