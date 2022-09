Une journée avec des conservateurs qui ont toutes leurs dents

Jadis relégué aux marges du système, le parti d’Éric Duhaime se taille une place dans le paysage politique. Rencontre avec des candidats et des militants pour comprendre leurs motivations.

« Je suis surpris : vous n’êtes pas des édentés ! » lance un électeur à un candidat conservateur et à sa directrice de campagne venus faire du porte-à-porte dans un quartier aisé de Longueuil.

Le candidat Pierre-Marc Boyer, avocat de 42 ans, a une réponse toute prête : « Vous n’êtes pas le premier à me dire ça. Mais j’ai regardé les photos des 125 candidats conservateurs et on a tous des dents. »

Nous sommes dans la circonscription de Taillon, un ancien château fort péquiste remporté par la Coalition avenir Québec (CAQ) en 2018. Le Devoir a passé une partie de la journée avec le candidat conservateur dans ce bastion indépendantiste, représenté jadis par René Lévesque (1976 à 1985) et Pauline Marois (1989 à 2006).

Dans une rue tranquille adossée au club de golf Le Parcours du Cerf, l’accueil des citoyens est poli. Parfois indifférent. Rarement hostile. Les électeurs se montrent étonnés, en ouvrant leur porte, de rencontrer un candidat conservateur souriant (à belles dents), présentable, qui s’exprime bien, prêt à discuter sur un ton courtois. Comme s’ils s’attendaient plutôt à voir débarquer un homme fâché qui brandit le poing en hurlant contre la « dictature ».

Les gens semblent curieux d’en savoir plus sur ce parti uni par la colère des opposants aux mesures sanitaires, qui fait son bout de chemin dans la campagne électorale. Le Parti conservateur du Québec (PCQ), jadis relégué aux marges du système, se taille une place dans le paysage politique.

Le candidat Pierre-Marc Boyer est plus que satisfait du déroulement de la campagne : il paraît même soulagé. Le simple fait de discuter du programme du parti avec des électeurs semble le libérer d’un fardeau. Son engagement politique donne un sens à sa colère, la transforme en action.

« Ce n’est pas pour rien que beaucoup de gens sont allés manifester avec les camionneurs à Ottawa : toutes les autres voies pour se faire entendre étaient bloquées », raconte l’avocat. Il est lui-même allé à la manifestation d’Ottawa, l’hiver dernier, même s’il ne « cautionne pas tout ce qui a été fait » durant ces trois semaines d’occupation de la capitale fédérale.

« Il est vrai que la colère a été la locomotive qui a fait démarrer notre parti. Mais on canalise la grogne dans un programme qui va beaucoup plus loin que les mesures sanitaires », explique Pierre-Marc Boyer.

La démocratie d’abord

En faisant son porte-à-porte, le candidat du parti d’Éric Duhaime récite les grandes lignes de la plateforme conservatrice : baisses d’impôt, réduction de la taille de l’État, exploitation du pétrole québécois, bons de 200 dollars par semaine pour la garde d’enfants, ouverture au privé en santé, mais surtout : liberté. « Moins d’autoritarisme, plus de démocratie », y compris dans les mesures sanitaires.

« C’est bien beau ce que vous dites, mais vous attirez une clientèle pas toujours fréquentable », souligne une électrice, Caroline Delaney, en ouvrant la porte au candidat Pierre-Marc Boyer.

Elle se ravise : « De toute façon, je suis rendue là-dedans moi aussi… L’absence de dissidence durant la pandémie, ça m’a fait peur. Ça m’a surpris du Québec. Le passeport vaccinal, je n’en revenais pas : c’était ouvertement punitif. »

Cette traductrice a appuyé Lionel Carmant de la CAQ en 2018, mais elle a été déçue par le gouvernement Legault. Pas seulement à cause de la gestion de la pandémie. Le feu vert donné au prolongement d’un boulevard en plein habitat d’une espèce menacée, à Longueuil, l’a scandalisée. « Je ne suis pas sûre que ce serait différent avec les conservateurs », dit-elle.

La conversation dévie sur le modèle québécois hérité de la Révolution tranquille. Pierre-Marc Boyer — un ancien militant de la CAQ et de son ancêtre, l’Action démocratique du Québec — se défend de chercher à liquider l’État providence.

« On veut s’inspirer de ce qui se fait de bon ailleurs. Prenez par exemple en santé, tous les autres partis proposent de continuer à faire ce qui ne fonctionne pas depuis quarante ans. On ne veut pas éliminer la couverture universelle, on veut permettre de souscrire à une assurance privée pour venir à bout des listes d’attente. Même en France et dans les pays scandinaves, ils font de la place au privé », dit-il.

Le triste sort des aînés

À l’autre bout de la ville de Longueuil, à l’ombre du boulevard Taschereau, Evelyne Latreille est candidate conservatrice dans la circonscription de Laporte. Préposée aux bénéficiaires à l’hôpital Pierre-Boucher, entraîneuse de patinage artistique et étudiante en psychologie, cette femme de 35 ans déborde d’énergie. Elle aussi s’est lancée en politique dans la foulée de la pandémie.

« Je travaillais aux soins intensifs lors des deux premières vagues [de COVID-19]. J’ai vu des personnes mourir seules à cause du confinement. On me demandait de tenir l’iPad pour que les membres de leur famille puissent les voir. C’est inacceptable de traiter les aînés de cette façon », dit Evelyne Latreille.

Son club de patinage artistique a aussi été frappé par le confinement. À peine trois patineurs pouvaient se trouver sur la glace en même temps. Depuis, le nombre de patineurs a fondu de moitié.

« On sait pourtant à quel point l’activité sportive est importante pour la santé physique et mentale. On va sentir les effets de ces confinements pour les trois ou quatre prochaines années », déplore Mme Latreille.

De la CAQ au PCQ

Claudine Rehel, intervenante sociale à la retraite, a décidé elle aussi de s’engager plutôt que de ruminer chez elle. Elle est bénévole pour la campagne de la conservatrice Evelyne Latreille. « Je n’ai pas aimé la façon dont on a traité les aînés depuis deux ans. Je ne veux jamais aller vivre en résidence dans ces conditions-là », dit-elle.

Cette jeune retraitée a voté pour la CAQ en 2018. Mais elle n’a pas aimé la façon dont le gouvernement Legault a géré la crise sanitaire. « Je ne dis pas qu’on est en dictature, mais je pense que la démocratie était en panne. C’était des décrets, des décrets et des décrets. »

Claudine Rehel fait une pause. On lui rappelle tous les noms dont se font traiter les partisans conservateurs. Complotistes. Édentés. Enragés. « Je ne me laisse pas affecter par tout ça, dit-elle en souriant. J’ai toutes mes dents. » Toute sa tête, aussi. Et plutôt bon moral, en constatant l’allure de la campagne du PCQ.