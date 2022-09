La candidate solidaire voleuse de pamphlet retire sa candidature

La candidate Marie-Eve Rancourt, qui avait retiré un dépliant aux couleurs péquistes de la boîte aux lettres d’un électeur de la circonscription Camille-Laurin, ne fait plus partie de l’équipe de Québec solidaire.

Le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois en a fait l’annonce en mêlée de presse, lundi. Sur une vidéo, on peut observer la militante de longue date de QS gravir quelques marches d’un immeuble à logements de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, déposer un pamphlet de QS, puis agripper celui de son adversaire péquiste, Paul St-Pierre Plamondon.

En mêlée de presse quelques minutes avant le retrait de la candidature solidaire, ce dernier avait affirmé qu’il s’agissait d’un geste « immoral et antidémocratique ».

Le résident Guy Misson a dénoncé un « vol pur et simple ». « Ce qui se trouve dans ma boîte aux lettres, peu importe que ce soit un tract, un état de compte ou un chèque, m’appartient ! » a-t-il fait valoir. « C’est ça la démocratie chez Québec solidaire ? », a-t-il demandé, tout en espérant que le porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois « ne laisse pas passer cela ».

En cours de journée, Marie-Eve Rancourt, qui ambitionne de « constr[uire] une société féministe, démocratique, écologiste et de gauche » avait rapidement offert, après la diffusion de la vidéo, ses excuses au chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, qui brigue les suffrages dans Camille-Laurin. « Tous les candidats ont leur place dans cette course et je m’engage à finir ce sprint électoral dans le respect et les règles de l’art », écrit l’avocate et syndicaliste dans un message publié sur les réseaux sociaux lundi.

Je tiens à m’excuser personnellement à Paul St-Pierre Plamondon pour la vidéo qui a fait son apparition sur Facebook. Ça n’aurait jamais dû arriver. Tous les candidats ont leur place dans cette course et je m’engage à finir ce sprint électoral dans le respect des règles de l'art — Marie-Eve Rancourt (@rancourtmarie) September 26, 2022

D’autres détails suivront.