De belles intentions, mais peu d’engagements concrets au débat sur les enjeux prioritaires des Premières Nations

Beaucoup de belles intentions, mais peu d’engagements concrets. C’est ce qui ressort du débat sur les enjeux prioritaires des Premières Nations qui s’est tenu mardi soir à HEC Montréal.

« Il n’y a pas assez d’engagements, c’est très limité. Je m’attendais à ce qu’ils aillent plus loin, notamment sur la déclaration de l’ONU », a affirmé la chef de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, à la sortie de l’événement organisé par l’assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL).

Le chef Ghislain Picard s’est lui aussi dit « déçu » que les candidats qui ont croisé le fer n’aient « pas pris la peine de se prononcer au nom de leur parti respectif », à l’exception de Québec Solidaire.

« Est-ce que le Québec est prêt à se mettre à l’oeuvre du progrès que l’on constate sur la scène internationale ? Cette question-là reste sans réponse », a déploré le chef Picard.

« Ce soir, tout le monde a parlé de la relation de nation à nation, mais il n’y a personne qui l’exerce », a-t-il ajouté.

Il dit espérer que le débat ne sera pas qu’une « parenthèse » dans cette campagne électorale où, malgré un nombre record de candidats autochtones, les enjeux qui touchent les Premières Nations ont peine à faire leur place. « J’espère que le débat ne sera pas une façon de mettre au repos notre conscience le temps d’un débat de deux heures pour passer à autre chose. Ça, on a vu ça trop souvent. »

Priorité logement

Pendant un peu plus d’une heure trente, les représentants de la CAQ, du Parti libéral, de Québec solidaire et du Parti québécois ont débattu dans le respect et dans une certaine collégialité. Le Parti conservateur avait été invité, mais n’a pas pu se libérer pour participer à l’exercice, a précisé d’entrée de jeu l’animatrice et avocate crie Marie-Ève Bordeleau.

Et malgré des positions parfois opposées, notamment sur le racisme systémique, ils se sont tous entendus sur le fait qu’il fallait faire plus et mieux pour les autochtones, notamment sur le logement dans les communautés autochtones, avec, ou sans l’aide d’Ottawa.

Dans un long préambule, Mme Bordeleau a rappelé que le logement est la « priorité absolue » des chefs, car le problème de surpopulation qui sévit dans les communautés a des impacts sur tous les autres aspects du quotidien.

« Je vais être honnête, moi je ne serais pas capable de vivre dans ces conditions, alors comment est-ce que je pourrais permettre que ça se passe ? C’est clair, il faut agir là-dessus », a lancé la députée solidaire Manon Massé.

Son collègue Greg Kelley, du Parti libéral du Québec, a également indiqué très clairement son souhait « d’accélérer la construction » de résidences dans les communautés et de trouver une façon de donner aux résidents accès à une hypothèque. « Il faut que ça change », a-t-il clamé. Il a ajouté qu’il était « fatiguant » de dépendre d’Ottawa pour pouvoir offrir des conditions de vie décentes aux autochtones. « On peut construire et leur envoyer la facture ! », a-t-il proposé.

« Dans ma grande naïveté, je l’ai fait à Wendake, quand on a fait le CHSLD La Tortue, j’ai envoyé la facture au fédéral et on m’a confirmé qu’il n’y aurait pas de réponse, a répondu du tac au tac le ministre sortant des Relations autochtones, Ian Lafrenière. C’est une responsabilité fédérale, mais ce n’est pas une excuse. Toutes les communautés le disent : la première priorité c’est le logement. »

Ian Lafrenière a indiqué que la CAQ en avait « fait beaucoup hors communauté », notamment pour du logement étudiant à Sept-Îles et à Trois-Rivières. « Est-ce que c’est terminé ? Non. Est-ce que c’est assez ? Non. Est-ce qu’on va continuer à mettre de la pression sur le fédéral ? Absolument. »

De son côté, le candidat du Parti Québécois, Alexis Gagné-Lebrun, professeur de physique au cégep, a fait valoir que son parti était celui qui allait investir « le plus d’argent dans le logement en général » et qu’il comptait en mettre « une partie pertinente » qui serait accordée au logement autochtone. « Comme parti indépendantiste, je peux vous dire qu’on n’a aucun problème à agir dans les compétences du fédéral ! », a-t-il précisé avec un grand sourire.

Réécrire les lois

Les partis semblaient également tous d’accord sur le fait qu’il faille trouver une nouvelle façon de prendre en considération l’opinion des Premières Nations dans l’écriture même des lois. « Il y a certainement une façon dont on peut repenser la façon dont on écrit nos projets lois, a proposé le libéral Greg Kelley. Il constate que souvent, les autochtones sont consultés une fois que les projets de loi sont écrits, mais qu’il est alors trop tard. Une opinion partagée par plusieurs collègues.

En effet, le sujet est revenu sur la table sur la question des consultations pour le développement énergétique. « Greg en a parlé, il faut travailler en amont », a reconnu le ministre Lafrenière. « Quand on regarde notre façon de faire à l’Assemblée nationale, ça répond très peu à vos habitudes, a-t-il en s’adressant directement aux membres des premières nations rassemblées dans la salle. Souvent, on vous invite, vous venez en commission, on vous entend, ça dure quelques minutes. Ce n’est pas la façon de travailler. »

Bilan

Disposant de très peu de temps pour répondre à des questions complexes, les représentants des partis étaient d’accord sur l’importance de faire mieux pour les Premières Nations. Ils se sont tous prononcés pour un meilleur financement des corps de police autochtones, sur l’importance d’offrir la sécurisation culturelle dans les établissements de santé – mais sans l’application du principe de Joyce chez les caquistes, de lever les barrières à l’éducation et à développer les ressources naturelles en collaboration avec les Premières Nations. Mais c’est souvent sur la façon de le faire que les positions divergeaient.

Pour la CAQ, qui défendait son bilan des quatre dernières années, la réponse revenait souvent aux ententes de nations à nations que son gouvernement a signées dans les dernières années – cinq en deux ans — et le ministre a fait référence à quelques reprises au projet de traité présentement en négociation avec le Regroupement Petapan, une entente « très prometteuse », a-t-il répété en regardant les chefs innus qui assistaient au débat.

« Ce soir je vous présente un bilan qui n’est pas parfait, c’est clair, a reconnu d’emblée le ministre sortant Ian Lafrenière. Cependant, je n’accepterai pas qu’on dise qu’on n’a rien fait, parce qu’on a fait plusieurs choses. »