Legault présente ses excuses au mari de Joyce Echaquan

Le chef caquiste, François Legault, a présenté ses excuses au mari de Joyce Echaquan, après avoir affirmé que les problèmes de racisme étaient réglés à l’hôpital où la femme autochtone est décédée.

M. Legault s’est adressé à Carol Dubé en affirmant notamment qu’ils avaient vécu un événement triste et dramatique.

« La semaine dernière au débat, je vous crois sur parole, je vous ai heurté et je m’en excuse sincèrement », a-t-il dit.

Durant un débat télévisé des chefs de partis, la semaine dernière, M. Legault avait affirmé que « le problème qui est arrivé avec Mme Joyce [Echaquan] à l’hôpital de Joliette, il est maintenant réglé ».

Cette déclaration avait suscité des réactions du Conseil des Atikamekw de Manawan (CDAM), du Conseil de la nation atikamekw (CNA) ainsi que de M. Dubé, conjoint de Mme Echaquan, selon qui le problème n’est pas réglé.

M. Legault a affirmé mardi qu’il avait essayé de faire état, « peut-être maladroitement », du bilan de son gouvernement pour lutter contre le racisme, durant le dernier débat des chefs.

« Il y a encore du racisme au Québec en particulier contre les Autochtones, c’est inacceptable. On a mis en place des formations pour les employés des réseaux, on a mis en place des agents de liaison autochtones pour faire le lien entre les communautés autochtones et les réseaux. »

Plus de détails suivront.