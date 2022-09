Gagner un référendum est encore possible, croit le chef du PQ

Tenir un référendum gagnant sur l’indépendance est encore possible, croit Paul St-Pierre Plamondon, tandis que le Parti québécois (PQ) et Québec solidaire affirment chacun que la stratégie indépendantiste de leur adversaire est vouée à l’échec.

« L’indépendance du Québec ressort dans tellement de sujets au quotidien, tellement de refus de la part du Canada, mais surtout presque pas d’avenir pour le Québec sur le plan du poids politique, de l’aspect de la langue », répond M. St-Pierre Plamondon en conférence de presse à Tadoussac, mardi.

« C’est toujours entre les mains de la population. La population du Québec peut toujours choisir de décider par elle-même de comment sont dépensés leurs impôts, décider d’exister à l’international. »

Cet optimisme survient tandis que le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, affirme qu’un changement de stratégie est nécessaire pour accéder à l’indépendance.

« La méthode référendaire classique n’a pas fonctionné à deux reprises, a dit M. Nadeau-Dubois lors d’une entrevue éditoriale avec Le Soleil. On peut tenter de le refaire, et le refaire, et le refaire, c’est ce que semble proposer le Parti québécois. Nous, on fait un pari différent. »

M. St-Pierre Plamondon rétorque que la stratégie d’assemblée constituante de Québec solidaire est vouée à l’échec, selon lui.

« Si le raisonnement est de dire : “on finit à 50-50 en 1995, donc ce qu’on va faire, c’est de compliquer davantage le processus, réduire les probabilités de succès en essayant de s’entendre sur tous les aspects d’une constitution parce qu’en 1995, ça a passé proche”. Le raisonnement à sa face même, il est faux. Il est mal fondé. »