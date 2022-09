La CAQ propose une interface numérique pour les parents d’élèves

La Coalition avenir Québec (CAQ) propose de créer une interface numérique qui permettra aux parents d’interagir avec l’école de leur enfant.

À un seul endroit, peu importe l’école, il sera notamment possible de déclarer les absences et les retards de ses enfants, de consulter le calendrier scolaire, d’accéder aux documents officiels tels que les bulletins et de communiquer avec l’école, a affirmé mardi la CAQ.

Une somme de 4 millions servira à créer cette interface, Clic École, qui reprendra le modèle de Clic Santé, l’interface mise en place pour gérer notamment la vaccination pendant la pandémie.

Le chef caquiste François Legault a déclaré que la multiplication des outils technologiques en éducation, notamment depuis le début de la pandémie, constitue un défi pour les parents.

Ces nombreux outils et logiciels viennent parfois semer la confusion auprès des parents et des élèves en raison de leur trop grand volume et de leurs fonctionnalités diverses, estime la CAQ.

Plus de détails suivront