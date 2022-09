Le PQ «ne changera pas sa campagne d’un pouce»

Paul St-Pierre Plamondon croit avoir trouvé une stratégie gagnante.

Si le Parti québécois (PQ) obtient ses meilleurs résultats dans les intentions de vote en près d’un an, mardi matin, c’est que la campagne percole chez les Québécois, a évalué le chef péquiste en direct de Tadoussac, sur la Côte-Nord. « On ne changera pas d’un pouce notre campagne », a-t-il dit.

Le plus récent sondage Léger, paru en matinée sur les pages des différents médias de Québecor, accorde 13 % des appuis au PQ. S’il demeure en cinquième position au regard des intentions de vote, le parti obtient tout de même son meilleur pourcentage depuis le 27 novembre 2021, où il était aussi à 13 %.

Depuis le début de la campagne, la troupe de « PSPP » a vu ses appuis bondir de deux points de pourcentage à chaque sondage Léger. Et elle peut remercier son chef, qui, selon le coup de sonde, a eu une bonne performance au débat des chefs de TVA, jeudi dernier — 16 % des participants estiment qu’il a remporté l’exercice, deux points de pourcentage derrière Gabriel Nadeau-Dubois.

« C’est la campagne qu’on voulait mener et c’est la campagne qu’on va continuer à mener », a soutenu M. St-Pierre Plamondon mardi, tout en assurant qu’il ne changerait « pas grand chose » à sa stratégie pour le débat de jeudi.

« Je n’ai pas besoin de cacher ce que je pense de plusieurs dossiers, a-t-il enchaîné en anglais. Une chose de René Lévesque, c’est qu’il a toujours été lui-même. Et je ne crois pas qu’on devrait changer ça au Parti québécois. »

D’après le sondage Léger, le chef péquiste fait un bond de neuf points de pourcentage et apparaît maintenant au deuxième rang de ceux perçus comme les meilleurs chefs de l’opposition. Quant au Parti conservateur du Québec (PCQ), il obtient le meilleur résultat de son histoire chez ce sondeur.

« Je suis très heureux que, pour la première fois, Léger Marketing nous mette au-dessus de 15 %. […] C’est également la première fois qu’on est ex aequo en deuxième place », a observé le chef conservateur, Éric Duhaime, mardi. Le Parti libéral et Québec solidaire sont arrivés à 16 % d’intentions de vote dans ce sondage, tout comme le PCQ.

Chantier sur l’alphabétisation

Par ailleurs, préoccupé par le taux d’analphabétisme au Québec — 19 % chez les 16 à 65 ans —, le PQ s’engage à réduire cette statistique de moitié d’ici 2030. Il compte pour ce faire sur une « stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme ».

« L’idée n’est pas de blâmer qui que ce soit ; l’idée, c’est de donner à tous les Québécois qui le souhaitent les ressources qui leur permettront de rehausser leurs compétences en littératie, dans l’objectif de leur ouvrir davantage de portes », a signifié M. St-Pierre Plamondon, mardi, à Tadoussac.

Selon les statistiques de la Fondation pour l’alphabétisation, en plus des 19 % d’analphabètes, 34,3 % des Québécois « éprouvent de grandes difficultés de lecture ». Un problème, considérant que ceux « qui ont de bonnes compétences en littératie et en numératie peuvent gagner deux fois plus que ceux ayant des lacunes en ces matières », a dit le chef péquiste, à Tadoussac.

Un gouvernement du PQ lancerait donc « un grand chantier » pour réduire les difficultés d’apprentissage et de lecture des Québécois. Celui-ci comporterait la création d’une compensation financière pour ceux qui suivent des cours d’alphabétisation, l’augmentation à la hauteur de 460 millions de dollars par année du financement à la mission des organismes en littératie et la création d’un nouveau crédit d’impôt « pour des cours de perfectionnement de l’usage de la langue française ».

