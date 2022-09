Le troisième lien fait des vagues sur l’île d’Orléans

En pleine campagne électorale, la promesse du Parti conservateur du Québec (PCQ) de faire passer un troisième lien entre Québec et la Rive-Sud par l’île d’Orléans suscite de vives réactions chez les habitants de l’île. Si certains refusent qu’on touche à ce « bijou du patrimoine », d’autres aimeraient pouvoir se rendre à Lévis plus rapidement.

« Si jamais il y avait le troisième lien qui passait sur l’île, je suis convaincue que la population se lèverait », lance Lina Labbé, préfète de la MRC de L’Île-d’Orléans, qui compte environ 7000 habitants.

Dans ses bureaux de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, village situé dans la circonscription de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, la femme aux yeux clairs est catégorique : la « grosse majorité » des insulaires ne veulent pas de ce pont, selon elle.

À la fin août, le chef conservateur Éric Duhaime a présenté son projet de troisième lien. À l’heure actuelle, il y a un pont qui rattache la Rive-Nord à l’île. L’idée du PCQ est de prolonger ce pont par une autoroute qui traverserait l’île jusqu’à un deuxième pont qui la relierait à la Rive-Sud.

Sans vouloir arriver « comme des sauvages », les conservateurs affirment que l’idée est moins coûteuse que le tunnel de 6,5 milliards de dollars proposé par la Coalition avenir Québec (CAQ), qui relierait directement le centre-ville de Lévis à celui de Québec.

« Il aurait dû nous consulter, M. Duhaime », déplore Lina Labbé. Car pas question de toucher à ce « bijou du patrimoine », dit-elle, entre deux appels téléphoniques.

Protéger le « poumon vert »

Le long de la route qui fait le tour de l’île, les vignobles, les restaurants et les écriteaux annonçant l’autocueillette de pommes se succèdent.

À Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, près du pont existant, dû côté nord, Catherine Monna a été « navrée » d’entendre le projet du PCQ. Assise dans les marches des bureaux de son commerce, Cassis Monna & Filles, la femme de 44 ans souligne l’absence de consensus dans la région pour un projet de troisième lien, peu importe sa forme.

Qui plus est, l’île est couverte de terres agricoles, soulève-t-elle. « Et pourquoi c’est si beau, pourquoi ça va rester un poumon vert avec des coins de forêt et de beaux champs, c’est parce qu’on le protège. »

Sans être « vendue à un parti ou un autre », Mme Monna souligne son intérêt pour les projets d’économie verte avancés par la CAQ. Mais toutes les formations politiques parlent trop peu des changements climatiques, déplore-t-elle.

Dans l’énorme circonscription de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, qui s’étend de l’île d’Orléans à l’embouchure du fjord du Saguenay, la formation caquiste a de bonnes chances d’être élue de nouveau, selon les dernières projections du site Qc125. La députée sortante, Émilie Foster, ne brigue toutefois pas de nouveau mandat.

Selon Catherine Monna, le Parti québécois (PQ) demeure aussi pertinent pour la région. « L’île d’Orléans, c’est tellement un symbole québécois, dit-elle avec un grand sourire. Avec Félix Leclerc, l’indépendance, il y a une espèce de traditionalisme de gauche qui a une racine ici. »

Rencontré à la boulangerie La Midinette, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, le candidat péquiste Lucien Rodrigue est fier du programme « étoffé en environnement » de son parti.

Le troisième lien du PCQ est « une idée qui va mourir toute seule », dit-il sur un ton posé. Le PQ propose plutôt de construire un tunnel pour un train léger qui relierait le centre-ville de Québec à celui de Lévis. Un projet « emballant », soutient M. Rodrigue, accoudé à la rampe de la terrasse.

Faire son épicerie plus rapidement

À quelques pas de là, dans ce village, deux affiches du candidat conservateur Odré Lacombe trônent devant la maison blanche de Valérie Poulin.

La mère de six enfants, âgés de cinq mois à 12 ans, regrette d’avoir voté pour le chef caquiste, François Legault, en 2018. « Avec la pandémie, je pense que tout le monde a fait son possible, mais je trouve qu’il nous a un peu emprisonnés », affirme-t-elle. Cette dernière estime que M. Duhaime est « plus humain ». « Quand il parle, il est plus comme nous autres. »

Pour les insulaires, avoir un pont qui les relierait à la Rive-Sud leur permettrait de faire les courses plus rapidement, soutient Valérie Poulin. Pour faire l’épicerie à Beauport, à une trentaine de kilomètres de chez elle, elle doit parfois compter plusieurs heures pour l’aller-retour en raison de la congestion qui sévit durant la fin de semaine, explique la femme de 33 ans aux cheveux bleu-vert.

L’île divisée en deux camps ?

« À l’île, les jeunes, on est pour [le pont], et les encastrés ici, eux, ils ne veulent pas de changement », affirme Mme Poulin, qui habite la région depuis 2005.

Le candidat conservateur Odré Lacombe est aussi d’avis que l’île est divisée en « deux camps » au sujet du pont : d’une part, les retraités qui sont en désaccord, car ils n’ont pas « de vie active », et de l’autre, les jeunes familles « actives », qui sont en faveur du projet.

Selon l’homme de 40 ans, même les habitants qui sont « idéologiquement » contre l’idée d’un pont rattachant leur île à la Rive-Sud l’utiliseraient au quotidien. Puis, la nouvelle route passerait là « où c’est le moins habité », fait-il valoir.

« Il y a toujours le syndrome de dire qu’on veut des avantages, mais zéro impact, affirme M. Lacombe. Ça n’existe pas. Il faut trouver la solution avec le moins d’impact possible, et c’est ce qu’on croit avoir présenté. »

Un projet qui « ne passe pas »

À Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, près du nouveau pont promis par les conservateurs, une fraise gonflable géante annonce la ferme de petits fruits François Gosselin. Pour Louis Gosselin, le propriétaire, le troisième lien promis par le PCQ ne « l’empêche pas de dormir ». Le projet est « embryonnaire », dit-il.

Selon la candidate caquiste Kariane Bourassa, l’idée de pont des conservateurs ne « passe pas » dans la région. Avec la production de fruits et légumes, l’île d’Orléans est un véritable « garde-manger » pour la région de Québec, souligne la jeune femme de 31 ans.

L’argument d’Éric Duhaime selon lequel un pont permettrait le transport de matières dangereuses, contrairement à un tunnel, inquiète la population, soulève-t-elle. « On n’est pas à l’abri d’un accident ou d’un déversement. »

La candidate de la CAQ défend le bilan du gouvernement sortant. Elle souligne que les travaux préparatoires pour le remplacement du pont existant, mais désuet, situé au nord de l’île, sont entamés. Le long de la côte au sortir du pont, les cônes orange se succèdent et les pelles mécaniques s’activent, a pu constater Le Devoir.

Pour le candidat libéral Michel Bureau, il est urgent d’avoir un pont en bon état qui relie l’île d’Orléans à la Rive-Nord en raison des « lourdes conséquences » pour les agriculteurs. « Ce n’est pas normal que les transporteurs de marchandises doivent limiter le poids des livraisons et ainsi perdre des revenus importants », écrit-il au Devoir.

Plus de mobilité

Pour sa part, la candidate solidaire Myriam Fortin souhaite bonifier l’offre de transport collectif pour les Orléanais. Diminuer le nombre de voitures « renforcer[ait] le sentiment de sécurité » des touristes et des citoyens sur l’île, estime la jeune femme de 34 ans, originaire de Baie-Saint-Paul.

Selon l’avocate de formation, nul besoin d’un troisième lien dans la région de Québec. « Et certainement pas un troisième lien qui viendrait passer au travers de l’île d’Orléans », conclut-elle.