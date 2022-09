Quoi savoir sur le vote par anticipation?

D’ici le scrutin du 3 octobre, il sera possible pour les Québécois d’exprimer leur vote par anticipation jusqu’à huit jours à l’avance, les 25 et 26 septembre prochains. D’autres options de vote seront également offertes au cours des prochains jours. Voici ce que vous devez savoir pour vous y retrouver.

Où peut-on voter par anticipation ?

L’adresse de votre bureau de vote par anticipation ainsi que ses jours et ses heures d’ouverture sont indiqués sur l’avis d’inscription reçu par la poste au début de la période électorale. Il est aussi possible de le découvrir sur le site d’Élections Québec. Tous les citoyens sont admissibles au vote par anticipation, à condition de figurer sur la liste électorale du Québec.

Des journées supplémentaires à celles du vote par anticipation

En plus du jour de l’élection et de ceux prévus pour le vote par anticipation, cinq journées de vote supplémentaires sont prévues au bureau de la directrice ou du directeur du scrutin :

23 septembre 2022, de 9 h 30 à 20 h

24 septembre 2022, de 9 h 30 à 16 h

27 septembre 2022, de 9 h 30 à 20 h

28 septembre 2022, de 9 h 30 à 20 h

29 septembre 2022, de 9 h 30 à 14 h

Vous êtes aux études

Vous pouvez voter pour l’une des personnes candidates de votre circonscription directement dans votre établissement d’enseignement postsecondaire (cégeps, collèges et universités), s’il accueille un bureau de vote. Il sera possible de le faire dès vendredi, ces bureaux de vote ouvrant dix jours avant les élections. Le vote se poursuivra la semaine prochaine, en fonction de l’horaire de chaque établissement. Le personnel et tout autre électeur qui s’y trouve pourront également avoir recours à cette méthode de vote.

Vous êtes à l’extérieur du Québec

Si vous vous retrouvez à l’extérieur du Québec durant les élections, que ce soit pour le travail ou des vacances, vous pouvez vous inscrire au vote hors Québec afin de voter par la poste. La demande devait toutefois être envoyée au plus tard le 14 septembre.

Si vous revenez au Québec plus tard que prévu sans aviser Élections Québec, vous ne pourrez plus voter par la poste à compter de la date de retour que vous avez préalablement indiqué dans votre demande d’inscription au vote hors Québec. À partir de cette date, vous devrez voter au Québec, dans un bureau de vote. Si vous revenez plus tôt que prévu sans aviser Élections Québec, votre bulletin de vote sera envoyé à l’adresse que vous avez fournie dans votre demande initiale.

Vous ne pouvez pas vous déplacer pour des raisons de santé

Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour des raisons de santé, il est possible de voter depuis le confort de votre domicile. Il suffit de communiquer avec votre directrice ou directeur du scrutin au plus tard le 19 septembre 2022. On vous indiquera ensuite le jour et l’heure de la visite de l’équipe responsable de votre inscription. Si vous êtes en isolement en raison de la COVID-19 ou si vous êtes à risque de développer des complications en cas de contamination à la COVID-19 en raison de votre état de santé, vous pouvez également voter par correspondance.

Vous êtes dans un CHSLD ou dans une résidence privée pour aînés

Des équipes d’Élections Québec se déplaceront dans les CHSLD et dans les résidences privées pour aînés afin que vous n’ayez pas à vous rendre dans un autre lieu pour voter. Vous pouvez voter dans l’aire commune, si un bureau de vote y est établi, ou à votre chambre. Pour voter à partir de votre chambre, vous devez contacter le directeur du scrutin de votre circonscription au plus tard le 19 septembre.