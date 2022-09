QS veut forcer les grandes entreprises à réduire le gaspillage alimentaire

Québec solidaire (QS) veut réduire le gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2030 en interdisant aux grandes entreprises de jeter les invendus comestibles.

Advenant un gouvernement solidaire, un projet de loi serait déposé pour forcer des organisations de l’alimentation et de la restauration à transférer leurs invendus à des organismes qui en feront la redistribution ou à des entreprises de revalorisation dans le cadre d’ententes.

Par cette mesure, la formation politique touche des entreprises dont le chiffre d’affaires atteint 100 millions de dollars, ainsi que les institutions publiques.

« Nous allons adopter une attitude responsable et pragmatique : on va leur donner deux ans pour se conformer. Je vais être très clair : le petit resto du coin, l’épicerie indépendante ou le casse-croûte du village ne seront pas touchés par notre mesure », a indiqué le co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, dans un communiqué.

Comme accord qui pourrait être conclu, le parti donne l’exemple d’une entente entre un supermarché et une entreprise de transformation alimentaire qui ferait des jus avec des fruits et légumes abîmés, ou encore, entre une grande chaîne de restaurants et une banque alimentaire.

