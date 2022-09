Dominique Anglade courtise les aînés

La cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ) Dominique Anglade a répété lundi matin son engagement d’offrir une « allocation aînés » de 2000 $ pour soutenir les personnes de plus de 70 ans qui souhaitent rester à domicile.

Mme Anglade en a fait l’annonce devant les habitations communautaires Entre-deux-âges, à Verdun. La proposition avait déjà été discutée en début de campagne électorale et formulée en novembre 2021. Les libéraux promettent d’aider les «aînés actifs» en offrant aussi un congé de cotisation au Régime des rentes du Québec pour les 62 ans et plus.

Si le PLQ est porté au pouvoir, les Québécois de 65 ans et plus verraient aussi leur exemption d’impôts être doublée pour la faire passer à 30 000 $. Le transport en commun serait gratuit pour cette tranche d’âge.

En ce qui concerne les aînés qui requièrent des soins, les libéraux veulent prioriser leur accès à un médecin de famille. La formation politique entend aussi former deux fois plus de gériatres et déployer des unités de soins à domicile partout au Québec.

En CHSLD, le parti de Dominique Anglade veut instaurer des ratios personnel-patient « sécuritaires ». Des pharmaciens d’établissement seraient aussi présents dans tous les centres d’hébergement de soins de longue durée au Québec.

Sous un gouvernement libéral, une commission d’enquête publique sur la gestion de la pandémie au Québec serait déclenchée.

