C’est une lutte à cinq, répliquent les chefs de parti à Nadeau-Dubois

L’ère du bipartisme au Québec est terminée, selon trois chefs de parti politique, qui reprochent au co-porte-parole de Québec solidaire (QS) Gabriel Nadeau-Dubois d’avoir dit que la campagne électorale est devenue une lutte à deux. « Pour un jeune politicien, il fait pas mal de vieille politique », a pesté Dominique Anglade, dimanche.

La cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ) réagissait à des propos tenus la veille au soir par « GND » en Estrie. « Sherbrooke, on est dans une lutte à deux, tout comme je pense que la campagne au Québec est de plus en plus une lutte à deux », avait-il dit devant une foule amassée au théâtre Granada.

« Ce n’est pas à nos adversaires de définir qui va être choisi par les Québécois », a répliqué Mme Anglade en matinée, depuis Shawinigan.

Selon le dernier sondage national Léger, le PLQ détient un point de pourcentage d’avance sur QS dans les intentions de vote. Vendredi, de passage dans la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne — celle de Mme Anglade —, « GND » avait invité les libéraux déçus à se joindre au camp solidaire. « Dominique Anglade n’a pas été une cheffe d’opposition officielle efficace dans les quatre dernières années », avait-il répété.

Dimanche, le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, s’est aussi attaqué au style politique de l’ex-leader étudiant. « Je trouve que ça a peu de considération pour les citoyens, a-t-il dit à Jonquière. Dans les faits, c’est une lutte à cinq. » Le vrai parti de l’indépendance est le PQ, a-t-il ajouté.

« On ne fera pas d’attaques où on traite un politicien de “Harper” », a souligné M. St-Pierre Plamondon. Samedi, M. Nadeau-Dubois s’était attaqué à la « stratégie » utilisée par la Coalition avenir Québec (CAQ) qui a distribué des tracts dénigrant la « taxe orange » de QS — son impôt sur les millionnaires. « [M. Legault] a décidé de se tourner vers une stratégie popularisée par Stephen Harper, la publicité négative », avait-il déploré.

Selon le leader conservateur Éric Duhaime, GND a tout faux. « Dans plusieurs régions », soutient-il, les luttes démontrent plutôt que la course se joue entre la CAQ et son parti. « C’est peut-être une lutte à deux sur Le Plateau-Mont-Royal, mais il devrait se promener ailleurs au Québec », a soutenu M. Duhaime, depuis Nicolet.

Legault « d’accord »

Invité à réagir, dimanche, le chef caquiste, François Legault, a convenu être « d’accord » avec M. Nadeau-Dubois.

« Il y a deux visions très claires qui s’affrontent, qui sont très différentes. Nous, à la CAQ, on pense, surtout avec la situation de l’inflation actuellement, qu’il faut redonner de l’argent aux Québécois. […] De son côté, M. Nadeau-Dubois, il ne donne pas beaucoup d’argent pour le portefeuille des Québécois, il veut même ajouter des taxes orange », a-t-il analysé.

« Donc, je suis d’accord qu’il y a deux visions qui s’affrontent, a-t-il ajouté. Une vision qui est plus réaliste et qui tient compte des préoccupations des Québécois, puis une vision, bien, qui pense que l’argent pousse dans les arbres avec M. Nadeau-Dubois puis ses taxes orange. »

Gabriel Nadeau-Dubois s’entend avec le chef de la CAQ pour dire qu’il y a deux camps sur la scène politique à l’heure actuelle. Interrogé sur ses propos tenus la veille, dimanche, il a réitéré que son équipe était « en train de s’imposer comme l’alternative à la CAQ ».

« Quand on regarde le temps que passe François Legault à critiquer les propositions de Québec solidaire, quand on regarde la campagne de publicité négative qu’il a lancée pour s’attaquer à Québec solidaire, la dynamique que je vois […], c’est de plus en plus deux visions, a-t-il dit. Bien sûr, il y a cinq partis sur le bulletin de vote dans la plupart des circonscriptions. »

Cheffe sortante de l’opposition officielle, Mme Anglade croit toujours représenter l’alternative à M. Legault, même si son parti n’a pas réussi à présenter 125 candidats à temps cette année. « Regardez-moi aller », a-t-elle lancé aux journalistes dimanche.

