Le chef du PQ veut que Télé-Québec diffuse plus d’émissions jeunesse du Québec

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, veut que Télé-Québec fasse une plus grande place aux émissions jeunesse québécoises, mais le jeune père de famille n’ira pas jusqu’à abolir la Pat’Patrouille, ce qui ferait « capoter » son fils de deux ans.

Le Parti québécois a réitéré, samedi, une série de mesures pour encourager la consommation de la culture québécoise. En point de presse, le chef a donné en exemple les émissions jeunesse québécoises, qui prioriserait l’éducation au lieu de la « stimulation dans un but commercial ». Ces productions seraient meilleures que les émissions étrangères comme la Pat’Patrouille, selon lui.

« Quand tu compares à la nouvelle mouture d’émission comme Passe-Partout, la qualité, c’est le jour et la nuit. »

De passage à Montréal, M. Plamondon souhaite que les émissions comparables à Pat’Patrouille, comme Robocar Poli ou Super Wings soient remplacées, mais il n’ira pas jusqu’à remplacer la Pat’Patrouille. « Mon fils de deux ans va capoter s’il n’y a plus Pat’Patrouille. […] Les deux heures et demie de répétition de la même émission, avec une variante, on peut s’en passer. »

Les propositions du PQ en matière de culture surviennent dans un contexte de désintéressement des jeunes pour la culture québécoise. La majorité des Québécois de 18 à 34 ans, soit 58 %, consommeraient « très peu » ou « pas du tout » de contenu audiovisuel québécois sur les plateformes en ligne, selon un sondage cité par le parti.

« Ça semble évident qu’il y a eu une substitution de l’univers culturel et mental anglo-américain au détriment de l’espace culturel québécois. Et ça a beaucoup d’impact à moyen et long terme sur la langue française. »

M. Plamondon a réitéré la promesse de créer un « passeport culturel » d’une valeur de 100 $ pour permettre aux étudiants du secondaire et du collégial, ainsi qu’aux nouveaux arrivants pour leur permettre d’assister à un spectacle québécois.

Les spectacles d’artistes québécois en anglais ou en langues autochtones seraient admissibles au passeport puisqu’ils font partie de la production culturelle sur le territoire, a précisé le chef.

Le PQ promet également de doubler le budget de Télé-Québec, de créer un pendant québécois du CRTC, de créer un musée national de l’histoire du Québec et d’augmenter le financement des musées. Ces engagements représentent un investissement de 800 millions $ sur quatre ans.

Le parti a aussi réitéré son intention d’imposer une taxe de 3 % sur les revenus québécois des géants du web.