L’immigration pourrait aggraver la crise du logement, prévient le PQ

Si on ne diminue pas les seuils d’immigration, la crise du logement pourrait s’aggraver, met en garde le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, lors d’un passage devant les membres de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), vendredi.

La formation souverainiste promet d’abaisser les seuils d’immigration à 35 000 personnes par année. C’est moins que les seuils gouvernementaux de 50 000 et encore moins que la cible libérale de 70 000 et la fourchette de Québec solidaire d’entre 60 000 et 80 000.

« Moi, j’ai parlé à plusieurs maires, plusieurs personnes dans toutes les régions du Québec. Il n’y a pas de logements et de dire que par magie, on va augmenter de beaucoup nos seuils d’immigration et que par magie les logements vont se mettre à exister, c’est vraiment faux. »

Le mot en « n »

M. St-Pierre Plamondon s’est défendu d’avoir voulu forcer le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, à prononcer le mot en « n » lorsqu’il lui a demandé de dire le titre d’un livre de Pierre Vallières lors du débat de TVA diffusé la veille.

En mêlée de presse, M. Nadeau-Dubois a demandé pourquoi le chef péquiste a fait une « priorité » de lui faire dire le mot.

Le chef du Parti québécois rétorque qu’il n’a fait que répondre à une question de l’animateur Pierre Bruneau. « Je n’ai pas insisté. J’ai pris la parole. J’ai dit ce que j’avais à dire. C’est lui qui choisit ses réponses. C’est tout à fait normal dans un débat. »

Transport en commun

M. St-Pierre Plamondon s’inscrit en faux contre l’idée que l’immigration réglerait la pénurie de main-d’oeuvre. « Ça peut même exacerber la crise du logement parce que ça prend beaucoup de main-d’oeuvre pour faire de nouveaux logements. »

Dans son discours, M. St-Pierre Plamondon a promis d’apporter un soutien financier « aux 30 villes les plus importantes » du Québec pour bonifier leur offre de transport en commun, lors d’un passage devant les membres de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), vendredi.

Il affirme que cette promesse touche les villes comprenant plus de 40 000 habitants et représenterait des investissements supplémentaires de 30 milliards de dollars sur 10 ans au Plan québécois des infrastructures (PQI).

M. St-Pierre Plamondon a précisé que les villes décideront elles-mêmes les projets prioritaires à déployer sur leur territoire, sans ingérence. « Chaque ville va pouvoir innover et déposer son projet de transport collectif adapté à sa réalité et ses objectifs. »

La formation s’est donné l’objectif de réduire de 45 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’ici 2030.

Durant sa présentation, le chef du Parti québécois a ouvert la porte à la demande de l’UMQ qui réclame 2 milliards pour répondre à l’urgence climatique. En mêlée de presse, il a dit que le cadre budgétaire du parti disposait de la marge de manoeuvre financière pour répondre à cette demande. « Ce sont des demandes légitimes, essentielles, vis-à-vis des changements climatiques, qui ont déjà des conséquences. »