Aucune étude sur la version caquiste du troisième lien, admet Legault

Il n’existe aucune étude actuellement sur le « troisième lien », le projet de tunnel à quatre voies entre Québec et Lévis, a admis le chef caquiste, François Legault, vendredi.

Il a dit avoir commandé des études qui devraient être disponibles dans la prochaine année.

« On n’a aucune étude qui prend le projet de tunnel quatre voies pour le transport collectif », a-t-il dit en mêlée de presse devant la permanence de la CAQ à Montréal.

Les seules études qui existent actuellement portent sur le projet qu’avait envisagé le précédent gouvernement libéral, mais elles ne sont plus à jour. Le gouvernement caquiste ne les a toujours pas rendues publiques.

« Ces études ne parlaient pas d’un tunnel quatre voies de centre-ville [de Québec] à centre-ville [de Lévis] », comme le projet caquiste actuel, a justifié M. Legault.

Avancer sans les études

Il y a actuellement des analyses en préparation, a-t-il précisé. Il s’attend à ce que ces documents soient prêts dans les prochains mois. Mais selon lui, de toute façon, c’est déjà une évidence : la région de la Capitale-Nationale a besoin d’un autre lien interrives, en raison de l’augmentation de la population et de la circulation.

Donc la conclusion des études est déjà claire, à son avis.

« On espère dans la prochaine année avoir les résultats de toutes les études et on continue d’avancer, parce qu’on a besoin d’un troisième lien. »