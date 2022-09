Le porte-parole d’Éric Duhaime a défié les règles sanitaires

L’attaché de presse du chef conservateur Éric Duhaime a défié à répétition les règles sanitaires pour travailler et s’entraîner illégalement dans une salle de sport dont la Cour du Québec a ordonné la fermeture cet hiver à la demande de la Santé publique.

Avant d’être dans l’équipe de M. Duhaime, Cédric Lapointe a été entraîneur-chef et gérant au CrossFit 819, à Gatineau. Affirmant être un athlète professionnel, il avait maintenu ses activités dans la salle de sport en décembre 2021 et janvier 2022 malgré l’interdiction décrétée par les autorités sanitaires en raison de la pandémie de COVID-19, a appris Le Devoir.

Le 20 janvier 2022, la Cour du Québec a finalement ordonné la fermeture de l’établissement à la suite d’une demande de la Direction régionale de la santé publique de l’Outaouais. M. Lapointe affirme qu’il a obtempéré à ce moment.

Environ deux semaines plus tard, dans une entrevue au balado The Sevan Podcast, M. Lapointe a expliqué le mouvement de résistance auquel il a participé jusqu’à la décision judiciaire. « Nous avons décidé de défier la loi, qui n’est pas une loi, mais un décret, qui n’est pas voté, mais adopté par le ministre », a-t-il dit à l’intervieweur américain.

Selon M. Lapointe, la salle de sport ne présentait pas de risque pour la santé publique malgré l’avis contraire des autorités. « Nous voulions avoir une discussion avec les autorités pour continuer nos activités en assurant que nos gyms étaient sans risque, parce que la COVID est dangereuse selon eux, […] selon ce qu’ils croient », a-t-il dit.

Gagner la guerre

Avec ses collègues, il a résisté aux avertissements des policiers qui sont venus les voir le soir même où ils auraient dû commencer à obéir au décret général de la Santé publique.

« La police était là et nous a demandé si nous allions fermer, a-t-il raconté. Et nous avons clairement dit que non, que nous voulions contester l’obligation et les amendes, et gagner cette guerre, parce que ce n’était pas la bonne chose à faire aux gens. »

Les policiers ont ensuite visité quotidiennement la salle de sport de 9000 pieds carrés même si moins de dix personnes participaient en même temps aux séances de CrossFit, selon M. Lapointe. « Avec le temps, j’ai trouvé une façon de leur parler pour qu’ils partent, a-t-il dit. […] J’étais gentil avec eux, et ils étaient respectueux. »

Dans sa décision ordonnant la fermeture des lieux, en janvier 2022, la Cour du Québec a rejeté les arguments du propriétaire de CrossFit819, Shane Miller. « Les salles d’entraînement sont des milieux propices favorisant la transmission communautaire du virus de la COVID-19 », a conclu le juge Stéphane D. Tremblay.

Un premier défi

M. Lapointe avait commencé à résister aux mesures sanitaires bien avant la décision du tribunal.

Dès janvier 2021, des policiers l’avaient averti de ne pas s’entraîner dans la salle de CrossFit 819 où il se rendait plusieurs fois par semaine depuis le début du confinement, en mars 2020. « J’ai été capable de continuer à m’entraîner, parce que je me faufilais illégalement cinq fois par semaine dans le gym », a-t-il dit lors d’une autre entrevue à The Sevan Podcast.

Dans une entrevue au Devoir, M. Lapointe a plaidé qu’il disposait d’attestations prouvant qu’il est un athlète professionnel de CrossFit. Mais cet argument a été rejeté par les policiers. « Le service de police m’a dit que je n’avais pas le droit, même si selon moi j’étais dans la légalité de le faire », a-t-il expliqué en précisant qu’il s’entraînait alors toujours seul.

Constatant que son argument était irrecevable, M. Lapointe est parti quelques mois aux États-Unis, chez son entraîneur, afin de s’exercer plus librement, à partir de mai 2021, en prévision de compétitions. « Je croyais que j’étais en droit de le faire, mais après, il a fallu que je déménage », a-t-il dit.

M. Lapointe est ensuite rentré à Gatineau, où il a repris ses activités à CrossFit 819 jusqu’à l’ordonnance du tribunal de janvier 2022.

Mercredi, M. Lapointe a souligné qu’il est pour la liberté de choix des individus, tout comme son chef et son parti. « Je suis d’avis que certaines mesures sanitaires étaient exagérées, mais pas l’ensemble d’entre elles, a-t-il précisé. Je crois que la vaccination est utile, mais je ne crois pas qu’elle doit être imposée. »

Sur les réseaux sociaux, en janvier, M. Lapointe s’était réjoui du début des manifestations de camionneurs à Ottawa contre les mesures sanitaires. « Nous avons manifesté comme des Canadiens, et ce, pour une cause qui est juste et noble, avait-il écrit. Nous pouvons être fiers. »