Carlos Leitão s’explique sur son erreur de 12 milliards dans le cadre financier du PLQ

L’ancien ministre des Finances Carlos Leitão impute les erreurs dans le cadre financier libéral au manque de ressources de son parti et à un calcul très « complexe » qui a « probablement » été fait « trop vite ».

« On n’a pas oublié 12 milliards de dollars », s’est défendu M. Leitão lors d’une mêlée de presse mercredi.

En matinée, un chroniqueur de La Presse avait révélé que le cadre financier du Parti libéral du Québec (PLQ) sous-estimait la dette du Québec de 12 milliards de dollars. Les documents du parti, présentés la semaine dernière, basaient leurs calculs sur une dette de 240,6 milliards, alors qu’elle s’élève plutôt à 252,6 milliards.

Comment expliquer une telle bévue ? M. Leitão a mentionné que l’équipe de campagne du PLQ ne disposait pas des mêmes ressources que lui lorsqu’il était ministre. « Je n’ai pas trente-cinq fonctionnaires pour arriver à faire ça », a-t-il avancé.

« Le calcul de la dette du Québec est probablement la chose la plus complexe qu’il y ait », s’est-il aussi justifié.

« Son augmentation ou sa diminution défend de toute une série de facteurs. Ce n’est pas seulement les déficits accumulés. Ça comprend aussi les dépenses en infrastructures, les prêts et avances. […] Je n’ai pas accès à cette documentation. Donc je prends les hypothèses qui sont présentées dans le rapport préélectoral. Après ça, on fait les ajustements et les calculs pour arriver à la dette publique. »

Aucun changement au programme

Carlos Leitão a par ailleurs indiqué que la correction de cette erreur ne se traduisait par aucun changement dans les dépenses prévues dans le cadre financier.

Il estime pouvoir se le permettre notamment parce qu’en dépit des corrections, le ratio de la dette par rapport au Produit intérieur brut (PIB) diminue de 2022 à 2027. « Les déficits que nous produirons sont somme toute modestes, de l’ordre de 1 %, et on va continuer de faire des versements intégraux au Fonds des générations », a-t-il dit.

Avant de se lancer en politique, M. Leitão a fait carrière pendant une vingtaine d’années dans le secteur bancaire, à la Banque Royale du Canada et à la Banque Laurentienne notamment.