Le cadre financier du PCQ prévoit un surplus de près d’un milliard dès 2024-25

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) a présenté mercredi un cadre financier qui réussit le tour de force de réduire massivement les revenus de l’État par des baisses d’impôt et d’augmenter les dépenses tout en dégageant un surplus dès l’année financière 2024-2025.

Le chef du parti, Éric Duhaime, et son prédécesseur, Adrien Pouliot, ont déposé un document de près de 50 pages détaillant les intentions d’un éventuel gouvernement conservateur et leur impact sur les finances publiques.

Ce cadre financier prévoit non seulement un retour à l’équilibre budgétaire, mais bien un surplus de 934 millions de dollars à l’an trois, surplus qui atteindrait 3,1 milliards $ en 2025-2026 et finalement 6 milliards $ en 2026-2027.

Ce cadre financier étalé de 2022 à 2027 prévoit que la hausse du montant personnel de base et les baisses d’impôt promises se traduiront par un manque à gagner de près de 5,6 milliards $ la première année et d’environ 30 milliards $ au bout de cinq ans. Lorsqu’on y ajoute les autres mesures d’allègement fiscal promises par les conservateurs, le manque à gagner totalise un peu plus de 35 milliards $ une fois arrivé en 2027.

Réduction des dépenses de 32 milliards

À l’opposé du spectre, du côté des dépenses, le PCQ prévoit une augmentation globale des dépenses de 3,5 % par année, mais coupe dans plusieurs postes budgétaires, la plus importante de ces coupes étant l’élimination graduelle des subventions aux entreprises, qui se traduira par un gain de 13 milliards $.

Un autre poste de diminution des dépenses se situe dans son intention d’adopter une loi sur le plafonnement des dépenses qui ferait en sorte qu’aucun nouveau programme ne pourrait entraîner de nouvelles dépenses, mais devrait être financé avec une économie équivalente ailleurs dans le budget, ce qui se traduirait par des économies de 6,7 milliards $.

Les conservateurs font le pari que la proposition d’intégrer le privé en santé se traduira par des économies de 4,5 milliards $ sur cinq ans et d’autres économies seraient réalisées notamment par l’élimination des subventions à l’achat de véhicules électriques et par une réduction du budget du ministère des Transports totalisant 3,2 milliards $.

En bout de ligne, les réductions de dépenses atteindraient 32 milliards $ au bout des cinq années. De plus, les projections conservatrices soutiennent que la dette, qui représente 42 % du produit intérieur brut, n’en représenterait plus que 34,3 % à la fin de l’exercice quinquennal.