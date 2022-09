Dix grandes villes demandent un pacte vert avec Québec

Les maires et mairesses de dix grandes villes québécoises demandent au prochain gouvernement du Québec de conclure un « pacte vert » avec eux afin de contrer les changements climatiques. Les municipalités réclament une aide financière de deux milliards de dollars par année pour les épauler dans leur transition écologique pendant les cinq prochaines années.

Les événements climatiques extrêmes tels que les inondations, glissements de terrain, vagues de chaleur et tempêtes pèsent lourd sur les finances des villes. Celles-ci doivent mettre à niveau leurs infrastructures vieillissantes comme les aqueducs et les égouts ainsi que les usines d’eau, contrer l’érosion des berges et protéger les infrastructures routières.

« Quand on agit dans l’urgence, ça coûte beaucoup plus cher, jusqu’à dix fois plus cher », a insisté la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Celle-ci était accompagnée mardi matin de ses collègues, parmi lesquels les maires de Québec, de Laval, de Longueuil, de Sherbrooke et de Trois-Rivières.

À Montréal, la vague de chaleur de 2018 avait entraîné la mort de 66 personnes, un phénomène accentué par les îlots de chaleurs, a rappelé Valérie Plante, qui a insisté sur la nécessité de verdir la ville. À Québec, la Ville a construit une usine de biométhanisation, mais les opérations de cette infrastructure lui coûteront de 20 à 25 millions de dollars par année, a pour sa part expliqué le maire Bruno Marchand. À Sherbrooke, l’eau potable est puisée dans le lac Memphrémagog, mais la présence grandissante de la moule zébrée représente un phénomène contre laquelle la Ville a peu d’aide gouvernementale, a souligné la mairesse Évelyne Beaudin. Et plusieurs villes ont des conduites d’égouts unitaires qui imposent une pression importante sur les usines de traitement d’eau et entraînent des surverses.

Dans le contexte de la campagne électorale québécoise, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a commandé une étude auprès de WSP et Ouranos qui ont déterminé que les coûts des changements climatiques pour les villes atteignaient deux milliards de dollars par année.