Québec conservera finalement un programme de francisation en entreprise

Après avoir coupé les vivres à un programme de francisation en entreprise, Québec fait volte-face : les employés du manufacturier montréalais Peerless pourront continuer de recevoir des cours de français dans leur milieu de travail.

Le ministre de l’Immigration, Jean Boulet, a fait cette annonce sur Twitter mardi matin, après que Le Devoir a révélé que le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) avait retiré la subvention au programme considéré comme un modèle, qui bénéficiait d’une subvention historique couvrant essentiellement le salaire des enseignants. C’est la deuxième fois que Vêtements Peerless, un manufacturier de 1000 employés qui donnait des cours de français au sein de son entreprise depuis plus de 20 ans, se faisait retirer une subvention. Au lieu d’un accompagnement, le manufacturier a été invité à aller s’informer sur le site du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) s’il souhaitait continuer la francisation.

Le directeur des ressources humaines, Danny Sorrentino, a déploré la situation, clamant avoir été abandonné et contraint de « recommencer à zéro ». « Honnêtement, on n’est pas juste déçus, on est frustrés. […] J’ai travaillé dans plusieurs compagnies par le passé, et il n’y en a pas beaucoup qui prennent le temps de mettre sur pied de tels programmes. Nous, on le fait depuis 20 ans et on nous l’enlève ! » a déclaré M. Sorrentino.

Après la publication de l’article du Devoir mardi, le ministre Boulet a annoncé qu’il allait maintenir le programme de francisation au sein de Peerless. « L’intégration des immigrants passe par le français et l’emploi. J’ai donc demandé [au MIFI] de poursuivre le programme de francisation en entreprise avec Vêtements Peerless, un modèle de réussite depuis 20 ans et ce, jusqu’à la mise en place de Francisation Québec en juin 2023 », a-t-il indiqué sur Twitter.

