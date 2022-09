Québec solidaire veut ajouter deux sorties culturelles à l’agenda scolaire

Québec solidaire veut ajouter deux sorties culturelles à l’agenda des élèves du primaire et du secondaire.

Le chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, en a fait l’annonce, mardi, à Rouyn-Noranda, accompagné de la candidate dans Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien.

La mesure représente une dépense de 40 millions de dollars annuellement. C’est une valeur d’environ 40 $ par enfant ou 20 $ par sortie.

La formation de gauche a déjà promis en cours de campagne des billets pour assister à des évènements culturels d’une valeur de 200 $ pour les immigrants afin de leur faire découvrir la culture québécoise.

M. Nadeau-Dubois estime que l’exposition à la culture est un facteur de réussite scolaire. « On le sait, plus les élèves sont en contact avec la culture, plus les élèves ont l’occasion de pratiquer les arts, moins ils décrochent, plus ils poursuivent leurs études après le secondaire », affirme-t-il dans un communiqué.