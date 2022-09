Legault critiqué par ses adversaires au sujet de la «cohésion nationale» et de l’immigration

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a essuyé les critiques de ses adversaires, lundi, en raison de propos tenus la veille concernant une hausse des cibles d’immigration qui pourrait, selon lui, nuire à la « cohésion nationale ».

« C’est de la petite politique, a déploré en matinée la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ) Dominique Anglade, de passage à Laval. C’est petit, c’est mesquin, c’est minable. » M. Legault cherche à diviser la population de « manière délibérée », a-t-elle ajouté, en après-midi.

« Entretenir la peur de l’autre, c’est ce que [François Legault] fait en disant à la personne […] elle n’est pas exactement pareille comme toi, alors peut-être que tu devrais t’en méfier », a dit Mme Anglade, sans toutefois préciser à qui le chef caquiste s’adresse, selon elle.

Si les libéraux sont élus, ils souhaitent accueillir 70 000 nouveaux arrivants la première année, puis ajuster ce nombre en fonction des besoins des régions dans les années suivantes.

Le seuil d’immigration proposé par le PLQ, tout comme celui de Québec solidaire (QS) se situant entre 60 000 et 80 000 immigrants par année, risque de nuire à la « cohésion nationale », avait affirmé François Legault, de passage à Drummondville dimanche. La cohésion de la nation passe par la protection du français, a-t-il expliqué.

« C’est sûr que les partis qui veulent aller à 70 000 ou 80 000 par année de nouveaux arrivants, c’est comme mathématique, a dit le chef caquiste, en mêlée de presse. Si on veut arrêter le déclin pendant un certain temps, il faut mieux intégrer les nouveaux arrivants au français. »

De son côté, la CAQ souhaite maintenir les cibles d’immigration à 50 000 personnes par année au cours du prochain mandat.

Lundi, le chef caquiste a réagi aux attaques de son adversaire libérale en l’attaquant à son tour. « Mme Anglade est négative jour après jour, a dit François Legault. On dirait qu’elle ne se rend pas compte que les Québécois n’aiment pas ça. »

Legault est « mal placé » pour parler, dit Duhaime

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a pour sa part fait valoir que M. Legault était « très mal placé pour parler des menaces à la cohésion sociale ».

En marge d’un point de presse à Québec, M. Duhaime a rappelé les excuses faites par le chef caquiste la semaine dernière. François Legault avait affirmé ne pas avoir « voulu associer l’immigration à la violence ».

À Chibougamau, le porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, a soutenu que M. Legault est « toujours négatif » à propos de l’immigration. Il a « toujours un ton pas le fun, toujours il nous parle de menace, ça a toujours l’air d’être un problème pour lui, l’immigration », a-t-il déploré.

M. Nadeau-Dubois a souligné que les Québécois sont « un peuple accueillant ». Ils ont envie d’entendre parler d’immigration de « manière positive », a-t-il dit.

Des déclarations « exagérées et outrancières », selon le chef péquiste

Devant les réactions qui fusaient, le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, a voulu s’élever au-dessus de la mêlée.

« J’aimerais lancer un appel au calme, a-t-il déclaré. Les Québécois ne doivent pas se faire confisquer un débat qui est fondamental sur l’avenir du français et sur l’immigration par des déclarations qui sont exagérées et outrancières. »

Il a invité ses adversaires à mettre de côté les formules chocs au profit des questions de fond, notamment sur l’immigration.

« C’est facile de faire la une en traitant ses adversaires de minables, a dit M. St-Pierre Plamondon. Ou de retenir toute l’attention médiatique en parlant de menace, de peur, ou en associant la violence à l’immigration, c’est trop facile. »

Le chef du Parti québécois (PQ) a assuré qu’il entend se concentrer sur les enjeux de fond.

« Nous conserverons en tout temps un ton qui est constructif et qui favorise un débat sur les politiques publiques et non pas un concours de superlatifs et de qui retient le plus l’attention », a-t-il promis.

Il faut arrêter la division, dit le ministre Rodriguez

Lundi, le ministre canadien du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a sommé François Legault de cesser de diviser le Québec entre « nous et eux ». « Dès qu’une personne vient au Québec, consacre sa vie au Québec, élève ses enfants au Québec, cette personne est québécoise », a-t-il estimé.

M. Rodriguez a ensuite évoqué son histoire personnelle. Venu de l’Argentine avec ses parents, il s’est demandé si sa famille aurait été vue comme une menace par François Legault à son arrivée au Québec, puisqu’ils ne parlaient pas français. Ses parents ont appris la langue de Molière et sont ensuite devenus professeurs à l’Université de Sherbrooke, a-t-il soulevé.

« C’est la première fois que je suis considéré comme une menace », a indiqué le député montréalais.

Avec Marco Bélair-Cirino et La Presse canadienne