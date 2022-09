Quatre partis, quatre candidats autochtones: Kateri Champagne Jourdain

Kateri Champagne Jourdain a fait du rapprochement entre les Autochtones et les allochtones le fil conducteur de sa carrière.

« J’ai choisi de prendre cette dualité de deux cultures qui m’habite […] pour faire de la sensibilisation, travailler sur la question de la réconciliation et susciter l’ouverture à l’autre », explique celle qui défend les couleurs de la Coalition avenir Québec dans la circonscription de Duplessis, sur la Côte-Nord.

Issue d’une union biculturelle entre un père innu et une mère originaire de Trois-Rivières, Kateri Champagne Jourdain a passé son enfance dans la Première Nation innue d’Uashat Mak Mani-Utenam à Sept-Îles.

« J’ai eu la chance de grandir dans la communauté, d’être près de ma famille innue et d’avoir ce rapport avec la vie en communauté qui est souvent très rassurant, mais parfois difficile en raison des différents problèmes sociaux », indique-t-elle.

Après avoir quitté la réserve pour poursuivre ses études universitaires en communication sociale, Kateri Champagne Jourdain est revenue s’établir à Uashat Mak Mani-Utenam pour travailler au conseil de bande, puis pour s’investir dans le projet de mine Arnaud.

La jeune professionnelle a par la suite été directrice générale des Galeries Montagnaises, le premier centre commercial développé et géré par des Autochtones au Canada, avant de s’impliquer dans le projet de parc éolien Apuiat.

Celle qui a également été la première Autochtone à siéger au conseil d’administration du Mouvement Desjardins voit son saut en politique comme étant la suite logique de ce parcours.

« J’amène avec moi une expérience professionnelle très intéressante pour la région et une compréhension et un vécu des enjeux autochtones », souligne-t-elle, en rappelant que sept communautés autochtones se trouvent dans la circonscription de Duplessis.

Au cours des quatre dernières années, la CAQ a fait plusieurs gestes concrets pour bâtir une relation de nation à nation avec les peuples autochtones, estime celle qui représente le parti de François Legault.

Elle cite notamment la signature de la Grande Alliance avec la nation crie pour le développement économique de la région d’Eeyou Istchee Baie-James, le dépôt du projet de loi 79 visant à faciliter les recherches sur les enfants autochtones disparus ou décédés et l’embauche de navigateurs pour améliorer l’expérience des Autochtones dans le système de santé.

Mais en raison de son refus de reconnaître le racisme systémique dont de nombreux Autochtones se disent victimes, la CAQ a aussi été la cible de critiques nourries.

« Le racisme, il est partout », avance la nouvelle politicienne. « Le racisme, c’est quand je reçois des soins [de santé] et que je sens que je ne suis pas bien reçue. C’est aussi quand je vais dans un commerce et que je trouve que je ne suis pas bien reçue non plus », explique-t-elle, en précisant que « les gens parfois ne savent même pas que leurs réflexes sont racistes ». Mais n’est-ce pas là la définition du racisme systémique ?

« Si on discute un an, deux ans, cinq ans sur une définition, pendant ce temps-là, on ne fait rien, et le phénomène se poursuit », répond la candidate.

« Je veux voir des actions se mettre en place, c’est pour cela que je me présente pour la CAQ. »