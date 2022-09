La CAQ évalue le coût de ses promesses électorales à 30 milliards $

La Coalition avenir Québec évalue le coût de ses promesses électorales à près de 30 milliards de dollars sur quatre ans, dont quelque 21 milliards pour le déploiement des quatre mesures de son « bouclier anti-inflation ».

François Legault a invité samedi les électeurs à « calculer » sur le site Web de la CAQ le montant qu’ils recevront de la part du gouvernement québécois si sa formation politique est réélue le 3 octobre prochain. « Vous ne pouvez pas le manquer [le calculateur], il est en première page », a-t-il fait remarquer lors d’un arrêt de son autobus de campagne dans la circonscription de Saint-Jérôme.

À cinq jours du premier face-à-face télévisé entre les chefs, M. Legault a dévoilé le cadre financier « prudent », « responsable », « crédible » et « équilibré » sur lequel s’appuierait un prochain gouvernement caquiste au cours des quatre prochaines années. Il était pour l’occasion accompagné d’Eric Girard, candidat dans Groulx et ministre des Finances, et de Geneviève Guilbault, candidate dans Louis-Hébert et vice-première ministre. Le candidat dans Saint-Jérôme et député, Youri Chassin, — qui a « travaillé à réduire la bureaucratie » au fil des quatre dernières années, selon le premier ministre — n’était pas loin.

Selon François Legault, « actuellement, la principale préoccupation des Québécois — tous les députés l’ont vu sur le terrain — c’est l’inflation, l’augmentation de l’épicerie, du prix de l’essence, puis, plus récemment, des taux d’intérêt, en particulier chez les aînés qui ont de petites pensions ».

Le « bouclier anti-inflation » n’est pas gratuit. À elle seule, la baisse d’un point de pourcentage des deux premiers paliers d’imposition, à compter de 2023, privera le Fonds des générations de 7,4 milliards entre 2022-2023 et 2026-2027. Pour sa part, les « montants ponctuels » de 400 $ et de 600 $ consentis aux 6,4 millions de contribuables ayant eu un revenu de moins de 100 000 $ grèveront les finances publiques de plus de 3,5 milliards. La bonification de l’aide financière offerte aux aînés à revenu modeste de 411 $ à 2000 $ coûtera près de 7,9 milliards sur 4 ans. Enfin, la CAQ priverait l’État québécois de revenus de près de 2,2 milliards en plafonnant la hausse des tarifs gouvernementaux à 3 % lors de poussées inflationnistes.

De nouvelles « marges de manoeuvre » attendues

L’État québécois financera les engagements électoraux de la CAQ à partir notamment de « marges de manoeuvre » budgétaires additionnelles de 9 milliards dues à la croissance économique (revenus supplémentaires de 3 milliards) et à la « révision des programmes » (économies supplémentaires de 4 milliards).

« Je veux être clair : on parle de dépenses de programmes de 150 milliards en 2026-2027 et [d’une] révision de programmes de 1,5 milliard, donc 1 %. Donc, c’est juste une bonne pratique. Chaque année, il y a des programmes qui sont moins utilisés que d’autres », a relativisé M. Girard, qui a été porté à la tête du ministère des Finances à l’automne 2018.

« Il reste beaucoup de travail à faire [pour réduire la bureaucratie] », a précisé de son côté M. Legault.

Cependant, la CAQ n’entrevoit pas un retour à l’équilibre budgétaire avant l’année financière 2027-2028. « On se donne un objectif de cinq ans pour atteindre l’équilibre budgétaire », a dit M. Legault en conférence de presse.

Cela dit, le ratio de la dette nette par rapport au produit intérieur brut (PIB) diminuera progressivement sous la gouverne des caquistes, pour passer de 38 % à 35,9 % de 2022 à 2026. « C’est nous qui réduisons le plus la dette en pourcentage du PIB. C’est important parce que cette dette-là, on la laisse à nos enfants », a souligné M. Legault après avoir lu les cadres financiers « imprudent » du Parti libéral du Québec et « déconnecté » de Québec solidaire. « Ce n’est pas le temps de jouer aux cow-boys avec l’argent des Québécois. L’argent ne pousse pas dans les arbres », a lancé le chef de la CAQ.

Le cadre financier de la CAQ tient compte du « contexte mondial incertain » entraîné par la guerre en Ukraine, le bond des taux d’intérêt et le niveau de l’inflation. Il prévoit donc une provision pour les risques économiques et autres mesures de soutien et de relance de 8 milliards, en plus d’un Fonds de suppléance de 2 milliards, ont indiqué tour à tour M. Legault et M. Girard.

La CAQ promet de « fournir un financement adéquat de tous les services aux citoyens » à commencer en santé et en éducation et en enseignement supérieur où elle « bonifie [rait] les investissements » de, respectivement, 4,5 % et 3,5 %. « L’éducation reste la priorité des priorités pour la CAQ », a mentionné M. Legault, avant d’aborder les thèmes de l’environnement et de la culture.

Congé de prestations au RRQ

Par ailleurs, Eric Girard a confirmé samedi qu’un prochain gouvernement de la CAQ donnera congé de cotisation au Régime des rentes du Québec (RRQ) aux travailleurs âgés de 65 ans et plus le souhaitant. Il y voit une mesure de plus pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre.

D’autres détails suivront…