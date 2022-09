Où est l’éducation dans la campagne électorale québécoise ?

Où est l’éducation dans cette campagne électorale ? C’est la question que lancent les directions et gestionnaires administratifs des écoles, ainsi que les parents, aux partis politiques. Alors qu’il y a une pénurie de personnel, du décrochage scolaire et que plusieurs bâtiments tombent en ruine, ils déplorent le peu de place que prend l’éducation et un manque « d’engagements sérieux » en provenance des partis.

« L’éducation dans cette campagne électorale est pratiquement invisible, et ce n’est pas normal que ce ne soit pas plus à l’avant-plan », a lancé Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE), lors d’une conférence de presse vendredi matin.

« Il y a très peu d’engagements sérieux en éducation des partis politiques, a renchéri Kathleen Legault, présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES). J’interpelle les chefs des partis politiques pour qu’ils nous partagent leur vision et prennent des engagements concrets. »

Pénurie de personnel

Le milieu de l’éducation fait face à plusieurs défis, notamment un manque d’enseignants, d’orthopédagogues, de psychoéducateurs, d’orthophonistes et d’éducateurs pour les services de garde. « Dans beaucoup d’écoles, les ratios ne sont pas respectés [pour les services de garde], c’est difficile, a mentionné Carl Ouellet, président de l’Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE). Certaines écoles ont dû demander aux parents de faire revenir leurs enfants à la maison ».

Selon Nicolas Prévost, la gratuité du service de surveillance le midi et d’autres mesures ont un impact sur le portefeuille des familles « et c’est une très bonne chose ». « Mais on ne s’attaque pas au problème de fond », qui est le manque de personnel, tranche-t-il.

Le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec (RCPAQ) renchérit que l’argent est investi « dans des mesurettes à la pièce » et que « personne ne semble avoir une vue d’ensemble de l’éducation. » « C’est plus que désolant, c’est préoccupant », a lancé le porte-parole, Sylvain Martel.

Est-ce que le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et la Coalition avenir Québec (CAQ) ont fait un bon travail dans les quatre dernières années ? « Dans beaucoup de dossiers, on n’a pas vu de changements majeurs » et la pénurie de personnel « s’est aggravée », pense Kathleen Legault, qui reconnaît néanmoins que la pandémie a pu ralentir les choses.

Le fait d’avoir le même ministre pendant quatre ans a été une bonne chose côté stabilité, ajoute Nicolas Prévost. S’il a apprécié « l’écoute » du ministre, il reproche toutefois à Jean-François Roberge « d’avoir un petit côté avec des lunettes roses » et de ne pas toujours dépeindre la réalité du milieu.