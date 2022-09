Le chef péquiste soutient une candidate ayant travaillé dans la porno

Le chef du Parti québécois (PQ) apporte son soutien à sa candidate dans Laval-des-Rapides qui a pris part à des productions pornographiques.

Andréanne Fiola a participé à un film d’une douzaine de minutes qui a été mis en ligne sur le site PornHub, selon ce qu’a rapporté un média local jeudi.

Dans un gazouillis vendredi matin sur Twitter, Paul St-Pierre Plamondon a écrit offrir son « appui entier » à sa candidate lavalloise.

« C’est une jeune femme engagée et brillante, qui sensibilise des centaines de milliers de personnes aux causes de l’indépendance et de l’environnement. Continue ton excellent travail Andréanne », a-t-il poursuivi.

Environ une heure après la publication de ce message, Mme Fiola a indiqué sur Facebook avoir participé à la « production de contenus numériques explicites qui ont été diffusés sur plusieurs plateformes pour adultes », il y a plusieurs mois.

« Ces actions étaient réalisées sans montrer mon visage afin de préserver mon anonymat. »

« Bien que j’assume entièrement mes actions et mes choix, le contenu a été retiré à ma demande il y a un moment puisque je ne veux plus exposer ainsi mon intimité. Je suis désolée pour les conséquences sur mon entourage et je ne referais jamais ce type de choix », a-t-elle ajouté.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Meta et de La Presse canadienne pour les nouvelles.