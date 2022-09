QS dévoilera une baisse de 25% des frais de scolarité dans son cadre financier

Québec solidaire (QS) devrait annoncer une baisse de frais de scolarité de l’ordre de 25 % et des impôts supplémentaires sur les institutions financières dans le cadre financier qu’il dévoilera en fin d’avant-midi, vendredi.

Le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a laissé filtrer quelques mesures inscrites à son cadre financier lors d’une assemblée citoyenne à Trois-Rivières en soirée, jeudi, où il a répondu aux questions des citoyens pendant plus d’une heure.

« Demain, on va prendre un engagement de commencer à marcher vers la gratuité scolaire à l’université au Québec, a dit M. Nadeau-Dubois. La première étape, c’est quoi ? C’est une réduction de 25 % des frais de scolarité dans l’ensemble des universités du Québec. »

La formation de gauche, qui a déjà dévoilé une proposition de taxes pour les particuliers dont la valeur de l’actif net est supérieure à 1 million de dollars, dévoilera également d’autres mesures fiscales pour accroître les revenus de l’État.

Les grandes entreprises, plus particulièrement les institutions financières, seront vraisemblablement visées dans les mesures qui seront dévoilées dans le cadre financier, a dit le candidat solidaire aux quelque 200 membres venus l’écouter.

Un gouvernement solidaire n’augmenterait pas la contribution fiscale des PME, a assuré l’aspirant premier ministre.

« Je pense aux banques, par exemple, qui font des profits mirobolants et qui risquent d’en faire encore plus si les taux d’intérêt augmentent. Pendant ce temps-là, le monde en arrache. Nos promesses, on va les financer. On va les financer comment ? Simplement en faisant contribuer les gens qui ont les moyens de contribuer plus. »