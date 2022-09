François Legault suspend sa campagne électorale pour la journée

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a annoncé jeudi après-midi la suspension de sa campagne électorale pour la journée en raison de la mort de la reine Élisabeth II. Sa tournée reprendra vendredi matin, a-t-il précisé.

« C’est un grand personnage historique qui nous quitte », a dit M. Legault, peu de temps après la confirmation de la mort de la reine à l’âge de 96 ans. Le chef caquiste a offert ses condoléances à la famille royale. Il a aussi annoncé la mise en berne du drapeau du Québec sur « tous les édifices publics du gouvernement ».

Sur le réseau social Twitter, le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, s’est opposé à cette décision. François Legault « ne devrait pas traiter la reine d’Angleterre en chef de l’État québécois, ni donner de crédibilité à un régime colonial britannique illégitime au Québec », a-t-il écrit.

Le drapeau québécois de la tour principale de l’hôtel du Parlement est également en berne jusqu’au crépuscule le jour des funérailles, a précisé Béatrice Zacharie, conseillère en communication de l’Assemblée nationale du Québec.

Plus tôt, lors d’un point de presse, Paul St-Pierre Plamondon a offert ses « sincères sympathies au peuple anglais et à la famille » royale. Il a toutefois confirmé qu’il n’arrêtait pas sa campagne électorale. « On a une fois par 4 ans pour soumettre nos idées aux Québécoises et aux Québécois », a-t-il fait valoir.

Du côté du Parti conservateur du Québec (PCQ), le chef Éric Duhaime a affirmé que la disparition de la reine était « une nouvelle très triste pour tout le monde ». Questionné à savoir s’il arrêtait sa tournée jeudi, M. Duhaime a rétorqué que la « campagne est déjà partie aujourd’hui » et qu’il n’avait pas d’activité partisane prévue en soirée.

Le porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, poursuit sa tournée jeudi, malgré la mort de la monarque. « C’est un évènement qui est historiquement important, on le reconnaît, et en tout respect je pense que le quotidien des Québécois et des Québécoises peut néanmoins continuer et que nos débats politiques peuvent continuer. »

Pour sa part, la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, a dit qu’elle finissait sa journée de campagne à 15h30 et reprendrait ses activités demain. Élisabeth II aura « dédié sa vie au service public ». « Elle aura traversé plusieurs moments charnières de toute notre époque, et elle l’aura fait toujours avec une très grande dignité. »

