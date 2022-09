Un gouvernement péquiste donnerait une «vraie liberté de parole» à ses députés

S’il devient premier ministre, le chef du Parti québécois (PQ) laisserait une plus grande liberté de parole à ses députés d’arrière-ban.

Paul St-Pierre Plamondon a proposé jeudi une série de mesures pour équilibrer les pouvoirs entre les mains du premier ministre. Ce dernier a « trop de pouvoirs », a déploré le leader souverainiste.

« Lorsqu’on se compare à d’autres démocraties occidentales, on a l’impression qu’au Québec on a un roi élu qui fait ce qu’il veut, que le pouvoir est concentré dans une petite clique de personnes, et que les contre-pouvoirs et les mécanismes de reddition de comptes sont trop peu nombreux », a-t-il déclaré en point de presse devant l’Assemblée nationale, à Québec.

M. St-Pierre Plamondon veut donner « une vraie liberté de parole » aux députés du gouvernement qui ne sont pas ministres.

S’il convient qu’une certaine forme de cohérence est nécessaire dans une formation politique, le chef péquiste croit que la ligne de parti s’arrête aux enjeux locaux d’une circonscription.

« Quand on n’est pas capable de nommer l’enjeu parce qu’on se fait dire par le parti « on s’attend à ce que tu te taises », là on a un sérieux problème de démocratie. Mon engagement est que chaque député du Parti québécois a l’entière liberté, et l’aura toujours, de nommer les problèmes dans son comté pour trouver des solutions », a soutenu M. St-Pierre Plamondon.

Cette proposition survient après que la députée caquiste sortante de Laviolette — Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, a affirmé mercredi sur les ondes d’une radio de la Mauricie que la Coalition avenir Québec (CAQ) est un véhicule « assez restrictif et contrôlant », avant de nuancer ensuite ses propos.

Un exemple, s’ajoutant aux témoignages de deux autres députées sortantes, que les élus caquistes sont « en quelque sorte les porte-parole de la CAQ » au lieu de ceux de leurs citoyens, a soutenu M. St-Pierre Plamondon.

Celui-ci souhaite aussi doubler les budgets et les ressources du Vérificateur général, et créer la fonction de directeur parlementaire du budget pour éviter la « manipulation partisane des chiffres ».

Période de questions des citoyens

Jugeant que l’accessibilité au chef du gouvernement « laisse à désirer », Paul St-Pierre Plamondon propose également d’instaurer une période de questions citoyenne, au moins une fois par session parlementaire.

« Ça pourrait être géré par le cabinet du président de l’Assemblée, par exemple. Ça prendrait la forme d’une assemblée citoyenne comme en Écosse », a-t-il expliqué, ajoutant vouloir aussi une période de questions s’adressant uniquement au premier ministre chaque semaine.

La réforme de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels est aussi dans la ligne de mire du PQ. Selon M. St-Pierre Plamondon, qui se range derrière les demandes de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la loi « manque de dents », notamment concernant les critères pour caviarder les documents et les délais pour répondre à une demande.

La formation souverainiste reproche un certain manque de transparence de l’appareil gouvernemental et une ingérence politique dans certaines décisions.

Pour limiter des « abus » à fins partisanes, le PQ s’engage à ramener les compétences de la Régie de l’énergie sur la fixation des tarifs d’Hydro-Québec, et à revoir la Loi sur la santé publique pour réduire les pouvoirs de la gouvernance par décrets, notamment en ce qui a trait aux contrats sans appels d’offres.

Un gouvernement péquiste rendrait aussi totalement indépendante du Conseil des ministres et du premier ministre la Direction générale de la santé publique. De plus, il mettrait sur pied une agence du transport séparée du gouvernement.

