Lien entre immigration et valeurs: Legault admet avoir manqué de prudence

Le chef caquiste François Legault a reconnu qu’il a manqué de prudence en faisant le lien entre l’immigration et les valeurs québécoises.

M. Legault est revenu jeudi sur les propos controversés, tenus la veille, qui ont plongé sa campagne dans l’embarras.

Le chef caquiste a affirmé qu’il aurait dû limiter son propos aux défis que pose l’intégration des immigrants en ce qui concerne la langue française.

« J’ai répondu aux questions sur les valeurs alors que c’est un sujet délicat que je devrais éviter, a-t-il dit en point de presse. Mais quand on parle de langue, je pense que c’est une question fondamentale pour l’avenir de la nation québécoise. »

M. Legault a amorcé son point de presse en précisant la déclaration qu’il avait faite en fin de journée mercredi pour s’excuser.

« L’immigration c’est une richesse pour le Québec et je n’ai jamais voulu associer l’immigration et la violence, a-t-il dit. Maintenant, ce que j’ai voulu dire c’est que tous les états dans le monde ont un défi d’intégrer les nouveaux arrivants à leurs valeurs et leur langue. Mais au Québec c’est un défi particulier à cause de la situation de la langue en Amérique du Nord, c’est tout ce que j’ai voulu dire. »

La cheffe libérale Dominique Anglade a rejeté jeudi les excuses de M. Legault, qu’elle a accusé de perpétuer des préjugés.

« Il fait une équation entre l’immigration et la violence », a maintenu Mme Anglade en mettant de l’avant les valeurs d’inclusion de son parti.

Mme Anglade, une ancienne caquiste, a affirmé qu’elle a quitté la formation de François Legault par rejet de ses valeurs.

