Dominique Anglade menacée dans son propre château fort

La course s’annonce particulièrement serrée cet automne dans la circonscription montréalaise de Saint-Henri–Sainte-Anne. Le fief de la cheffe libérale, Dominique Anglade, a pourtant toujours été coloré en rouge depuis sa création il y a 30 ans. Alors qu’une lutte à trois s’y dessine, l’hésitation règne chez plusieurs électeurs. État des lieux.

Traversée sur toute sa longueur par le canal de Lachine, la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne, créée en 1992, se situe dans un secteur en pleine ébullition qui comprend, entre autres, le quartier Pointe-Saint-Charles, métamorphosé par l’embourgeoisement, et celui de Griffintown, où denouvelles tours de logements sont sans cesse en construction. Dans la rue Notre-Dame, les nouveaux cafés huppés se succèdent, attirant visiteurs européens et résidents de tous les âges, comme a pu le constater Le Devoir lors de son passage dans la circonscription par un vendredi ensoleillé.

Au fil des trois dernières décennies, au milieu de ce tourbillon de transformations économiques et sociales, un fait demeurait : le Parti libéral du Québec conquérait d’un scrutin à l’autre le coeur des électeurs de cette circonscription, qui en compte un peu plus de 56 000. Un château fort qui s’est toutefois fragilisé ces dernières années, le PLQ ayant remporté l’élection avec 38,1 % des voix en 2018, comparativement à 51,3 % aux élections générales de 2014.

Dans les intentions de vote, Dominique Anglade se trouve maintenant au coude-à-coude avec son opposant caquiste, Nicolas Huard-Isabelle, 24 ans, et l’avocat spécialisé en immigration Guillaume Cliche-Rivard, 33 ans, qui se présente sous la bannière de Québec solidaire.

« À chaque campagne, je ne tiens jamais rien pour acquis. Il faut mériter la confiance des électeurs. Mais je suis confiante, parce que je connais bien mon terrain, je connais bien ma circonscription et ses enjeux », affirme Mme Anglade au Devoir lorsque questionnée sur ces chiffres qui défient les tendances des dernières décennies.

« Je vais faire tout le travail nécessaire pour mériter la confiance des électeurs de Saint-Henri–Sainte-Anne », ajoute celle qui souhaite notamment s’attaquer à la crise du logement et à la violence par armes à feu dans sa circonscription.

Des électeurs hésitants

Sur le terrain, Le Devoir a cependant rencontré plusieurs électeurs qui ont toujours voté pour le PLQ mais qui envisagent aujourd’hui de changer de camp.

« Ça a toujours été libéral ici. Moi-même, je dois avouer que je suis libérale en partant. Mais je ne suis pas du tout convaincue que Mme Anglade soit à la hauteur. À mon avis, elle ne représente pas du tout le Parti libéral tel que moi je l’ai connu dans le passé sous d’autres leaders, comme Robert Bourassa ou d’autres avant lui », lance Ann Pinsonneault, rencontrée dans une rue résidentielle de la circonscription, où elle demeure depuis une vingtaine d’années. « Il y a de grosses chances que je vote pour Québec solidaire », confie celle qui souhaite ainsi « faire un pied de nez au Parti libéral ».

Sylvie Thiernan, qui demeure depuis 23 ans dans le quartier, a elle aussi voté d’une élection à l’autre pour le PLQ. Et, note-t-elle, « comme c’est Mme Anglade, on a tendance à voter pour les chefs ». Or, son opinion, cette fois, « n’est pas encore faite ». « J’ai vu la CAQ gérer la crise de la pandémie, donc c’est peut-être ça qui va peser dans la balance », note la dame. « Je vais peut-être leur donner une chance [aux caquistes], mais ce sera vraiment en raison de leur gestion du réseau de la santé », indique-t-elle.

« Ma famille a toujours été libérale, donc depuis que j’ai grandi, c’est libéral », lance pour sa part Josmyne Lucate, qui constate que « ce qu’ils disent [les libéraux], ça nous rejoint beaucoup, nous, les immigrants ». « Peu importe la ou le chef du parti, moi, je vote libéral pour l’inclusion sociale », dit lui aussi Wael Taha. « Les seuls qui défendent ça, ce sont les libéraux. »

Diversité et inclusion

« Il n’y a pas un parti qui peut se réclamer davantage de l’inclusion que notre formation politique », martèle d’ailleurs Mme Anglade, qui rappelle que le PLQ est « le seul parti à avoir voté contre le projet de loi 21 et contre le projet de loi 96 ».

Or, le candidat solidaire, Guillaume Cliche-Rivard, mise lui aussi sur le vote des « membres de la diversité culturelle » en prévision du scrutin du 3 octobre. « Je suis un avocat en immigration dans la vie, donc, pour moi, faire le tour des centres culturels, des centres confessionnels et rencontrer la population locale des six quartiers de Saint-Henri–Sainte-Anne, c’est très important », relève-t-il.

Il constate que, lorsqu’il raconte aux électeurs qu’il a aidé Mamadi Camara à obtenir sa résidence permanente, qu’il a organisé l’arrivée au Canada de plusieurs « anges gardiens » d’Edward Snowden ou encore qu’il a réussi à « bloquer des expulsions » de personnes au statut précaire, « ça parle aux gens ».

« Les gens voient que ce n’est pas juste un message d’inclusion, mais vraiment une vie à travailler pour les gens en situation de précarité », fait-il valoir. Le candidat propose d’ailleurs de « ramener » le Programme de l’expérience québécois — qui permet aux étudiants internationaux et aux travailleurs étrangers d’obtenir leur certificat de sélection du Québec et, par ricochet, d’immigrer au Canada — à ce qu’il était avant sa réforme par le gouvernement Legault, en 2020. Le gouvernement en avait alors resserré les critères d’accès.

Opération séduction

Le jeune candidat de la CAQ, Nicolas Huard-Isabelle, un ancien attaché politique au sein du parti, qualifie quant à lui de « très excitant » le fait d’avoir « le privilège » de se mesurer à la cheffe de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale. Il assure d’ailleurs qu’il enchaîne les opérations de porte-à-porte et les appels auprès des électeurs afin de tenter de les séduire.

« On veut joindre le plus de personnes possible pour faire connaître les idées de la CAQ », ajoute celui qui souhaite notamment faciliter « l’accessibilité du logement ». Quant aux intentions de vote, il les regarde attentivement, mais il ne tient « rien pour acquis ». « Je ne vais pas modifier quoi que ce soit à ma stratégie de campagne, indique-t-il. Les vrais chiffres vont sortir le 3 octobre au soir, donc je ne tiens rien pour acquis. »

Mme Anglade doit ainsi non seulement multiplier les efforts pour se faire connaître à l’échelle de la province et prouver son leadership, mais aussi s’assurer de conserver sa circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne. Si elle devait la perdre — et rien n’est encore joué — , les répercussions politiques s’avéreraient majeures.