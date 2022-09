Création d’une « ligne mauve » du métro entre le centre-ville de Montréal et l’est de Laval et de plus de 80 km de lignes de tramway : Québec solidaire (QS) a dévoilé mercredi le volet montréalais de son plan « pour révolutionner le transport ».

À Montréal, la plus grande ville du Québec, « le nombre de véhicules augmente plus vite que le nombre de monde », a affirmé le co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois. « On s’en va dans le mur, ça ne peut plus durer. » Le manque d’options « écologiques et pratiques » pouvant remplacer l’auto est en cause, a-t-il soulevé, de passage dans la métropole au onzième jour de la campagne électorale.

Pour remédier à la situation, M. Nadeau-Dubois a promis d’injecter 47 milliards de dollars d’ici 2030, soit en deux éventuels mandats, pour réaliser son plan de transport collectif.

Devant une pancarte annonçant le prolongement de la ligne verte du métro, le chef solidaire a annoncé que celle-ci irait jusqu’à Tétreaultville, dans l’est de la métropole. Pour sa candidate dans Camille-Laurin, Marie-Eve Rancourt, ce projet réparerait une « erreur historique » commise contre ce quartier en le connectant au reste de la ville de Montréal.

La branche ouest de la ligne orange, elle, serait allongée jusqu’à Laval. Une ligne « mauve », soit une version « bonifiée de la ligne rose » proposée par la mairesse Valérie Plante, partirait de la station Place-des-Arts pour rejoindre Laval, en passant par Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont, Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies, a expliqué Gabriel Nadeau-Dubois.

Plus de 80 km de lignes de tramway

La formation politique entend aussi créer un vaste réseau de tramway de plus de 80 km. Le tracé comprendrait « un axe est-ouest entre Lachine et Pointe-aux-Trembles », avec des antennes vers Repentigny et Terrebonne, en plus d’une voie nord-sud dans l’axe du boulevard Lacordaire à Montréal.

M. Nadeau-Dubois a poursuivi en affirmant que la Rive-Sud aurait aussi droit à son réseau de tramway, qui passerait par les boulevards Taschereau et Roland-Therrien. Il s’agit d’une « demande de la Ville de Longueuil pour enfin donner une offre structurante de transport collectif sur la Rive-Sud », a-t-il précisé.

Finalement, Gabriel Nadeau-Dubois veut également implanter une centaine de kilomètres de nouvelles voies réservées aux autobus partout sur le territoire montréalais. À Montréal, à Laval et sur la Rive Sud, le service rapide par bus couvrirait près de 100 km.

Le REM (Réseau express métropolitain) de l’Ouest serait aussi prolongé entre l’aéroport et la gare de Dorval « pour faciliter l’accès au train », a détaillé le co-porte-parole de QS. Un projet qui serait confié à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Le « plus grand chantier » depuis le métro

Si QS est porté au pouvoir, il s’agirait du « plus grand chantier de transport en commun depuis la construction du métro en 1967 », a fait valoir Gabriel Nadeau-Dubois. « Il faut avoir la même sorte d’ambition » que celle qui a porté ce projet des années 1960, a-t-il soutenu, flanqué de certains de ses candidats de la région de Montréal.

Mais il ne faut pas tarder, a ajouté le chef solidaire. « Il faut planifier et commencer à financer ces projets-là dès maintenant si on veut les voir aboutir dans les prochaines décennies. Les gens sont tannés d’attendre. »

M. Nadeau-Dubois a précisé que les tracés proposés dans le cadre de ce plan pourraient changer. Ils ne seraient pas « microgérés par des fonctionnaires » à Québec, mais bien à l’échelle régionale, a-t-il assuré. Ce dernier a insisté sur l’importance de consulter à la fois les experts et les citoyens.

« Bon » pour la qualité de vie, « bon » pour l’environnement

« Être pogné dans le trafic, personne n’aime ça », a illustré Gabriel Nadeau-Dubois. La « révolution transport » permettrait donc aux Québécois de passer plus de temps en famille, tout en luttant contre les changements climatiques, a-t-il soutenu.

La semaine dernière, QS a présenté son plan de transport pour la région de la Capitale-Nationale. La formation politique entend ramener le projet initial de tramway de Québec en prolongeant le tracé vers Charlesbourg.

Le gouvernement de la Coalition avenir Québec avait délaissé ce tronçon en présentant le projet de Réseau express de la Capitale en 2021. Sous un gouvernement solidaire, une correspondance à l’aéroport Jean-Lesage serait aussi ajoutée au tracé du tramway.

Dimanche dernier, QS a dévoilé son plan climat de 36 milliards de dollars. L’une des mesures phares serait l’interdiction de la vente de véhicules énergivores en 2030 et de l’immatriculation de ces voitures en 2040.

Avec François Carabin