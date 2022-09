Legault corrige le tir après des propos controversés sur l’immigration

Le chef caquiste François Legault s’est défendu d’avoir fait un rapprochement entre l’immigration et la violence, mercredi, après avoir suscité la controverse avec des propos dénoncés par ses adversaires comme un « dérapage » et un « amalgame dangereux ».

M. Legault a tenté de corriger le tir, en fin de journée, en faisant une déclaration sur les réseaux sociaux où il assure que « l’immigration est une richesse pour le Québec ».

« L’intégration sera toujours un défi pour une nation francophone en Amérique du Nord, a-t-il écrit sur son fil Twitter. Je n’ai pas voulu associer l’immigration à la violence. Je suis désolé si mes propos ont porté à confusion. Ma volonté c’est de rassembler. »

Plus tôt, le chef caquiste avait fait le lien entre le défi que pose l’intégration des immigrants et les risques qui pèsent sur des valeurs québécoises comme le pacifisme et le respect.

M. Legault était à Victoriaville mercredi quand il a expliqué pourquoi il juge que les cibles d’immigration du gouvernement fédéral posent des problèmes d’intégration.

La Coalition avenir Québec propose de maintenir le nombre de nouveaux arrivants à 50 000 personnes par année, ce qui aurait pour effet de réduire le poids démographique du Québec au sein du Canada.

Questionné sur les défis d’intégration auxquels il fait référence pour justifier cette décision, le chef caquiste a souligné l’importance de préserver les valeurs québécoises.

« Les Québécois sont pacifiques, ils n’aiment pas la chicane, ils n’aiment pas les extrémistes, a-t-il dit. Ils n’aiment pas la violence. Il faut s’assurer qu’on garde ça comme c’est là. »

M. Legault a aussi mentionné que le respect et la laïcité font partie des valeurs québécoises.

« On a quand même dans notre société des valeurs, a-t-il dit. On a beaucoup parlé de laïcité ces dernières années. C’est une des valeurs. Le respect [aussi]. Il y a une façon de vivre chez nous on veut la garder. »

Amalgame dangereux

Cette déclaration a aussitôt fait bondir la cheffe libérale Dominique Anglade, qui a accusé son adversaire caquiste de diviser les Québécois.

« C’est un amalgame extrêmement dangereux, a-t-elle dit. […] Si vous faites le lien entre la violence et l’immigration je ne pense pas que ça envoie un très bon message. »

Lors d’un point de presse à Laval, Mme Anglade a rejeté le lien fait par M. Legault.

« Je suis tout à fait d’accord que les Québécois sont pacifistes, qu’ils n’aiment pas la chicane mais faire un lien avec ça et l’immigration, je ne vois aucun lien entre les deux », a-t-elle dit.

Mme Anglade a rappelé la contribution de sa famille, issue de l’immigration, à la société québécoise.

« L’immigration au Québec c’est une richesse, a-t-elle dit. Mon père a été cofondateur de l’UQAM, ma mère est devenue enseignante. Je pense qu’ils se sont intégrés. On parlait créole à la maison et ils ont fait en sorte qu’on contribue à l’avancement du Québec. »

Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a estimé que M. Legault avait dépassé une limite avec ses propos.

« J’ai écouté François Legault et je pense que c’est un dérapage », a-t-il dit à Sherbrooke.

Selon M. Nadeau-Dubois, un tel rapprochement rend M. Legault indigne de la fonction de premier ministre.

« François Legault et moi on est souvent pas d’accord, a-t-il dit. Il a quelques défauts mais il a une qualité, il dit ce qu’il pense. Et aujourd’hui il a fait un lien entre les immigrants et la violence. J’en conclus donc qu’il pense qu’il y a un lien entre les immigrants et la violence. »

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon n’a pas voulu commenter les « paroles assez superficielles » du chef caquiste, mercredi. « [Ça ne correspond] pas à des politiques publiques structurantes », s’est-il contenté de dire.

Criblé de questions, « PSPP » n’a pas dit si, sur le fond, il s’entendait avec M. Legault. Lundi, le leader péquiste s’était engagé à rabaisser les seuils d’immigration de 50 000 nouveaux arrivants par année à 35 000.

Avec François Carabin

Plus de détails suivront