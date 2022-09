Pas d’exemption pour les agriculteurs dans la promesse d’impôts à la succession de QS

Aucun particulier ne ferait l’objet d’exemptions sous la proposition solidaire d’impôts sur la succession. Pas même les agriculteurs.

Malgré que la valeur de certaines terres agricoles au Québec s’élevait en 2021 à plus de 20 000 dollars l’acre, les propriétaires de lopins de terre n’auraient pas la possibilité de se soustraire à la mesure, a confirmé au Devoir l’attachée de presse de Québec solidaire (QS) Sandrine Bourque.

Dans le cas d’une succession, le modèle fiscal du parti de gauche prévoit que chaque dollar d’actif net au-delà d’un million soit imposé à 35 %. Or, au Québec, plusieurs agriculteurs opèrent sur des terres obtenues de leurs parents et leurs grands-parents. C’était 56 % en 2016, selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

En pratique, le propriétaire d’une terre obtenue en succession qui vaut deux millions de dollars devrait payer 350 000 $ en impôts — pourvu qu’il n’ait pas de dettes importantes.

En mêlée de presse à Gatineau, mardi, deux candidats de Québec solidaire et experts en économie, Simon Tremblay-Pepin et Mathieu Perron-Dufour, ont assuré qu’un très petit nombre d’agriculteurs seraient touchés par ces paiements.

« Généralement, [les producteurs agricoles] sont lourdement endettés, ce qui fait que leur actif net est bien en deçà du million », a souligné M. Tremblay-Pepin.

« Le seul d’un million n’est pas anodin non plus. C’est justement pour exempter si on a un petit terrain quelque part, a poursuivi M. Perron-Dufour. Statistiquement, ça ne sera pas un problème. »

En plus de l’impôt sur la succession, QS promet un impôt de 0,1 % supplémentaire pour les citoyens qui ont un actif net de 1 million à 10 millions de dollars. Pour cette tranche, cela représenterait un impôt supplémentaire de 1000 dollars par tranche de 1 million.

Pour la tranche de 10 millions à 99 millions, le taux d’imposition grimpe à 1 %. Au-delà de 100 millions, le taux est de 1,5 %.

Les sommes récoltées grâce à l’impôt sur les grandes fortunes serviraient notamment à financer le congé de taxe proposé par Québec solidaire, en plus de son plan climat.

Avec La Presse canadienne