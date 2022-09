François Legault souhaite la construction de nouveaux barrages

Un prochain gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) demanderait à Hydro-Québec d’entamer rapidement les études nécessaires à la construction de nouveaux barrages.

« Ça va nous prendre beaucoup d’électricité pour remplacer les hydrocarbures », a soutenu mardi le chef caquiste François Legault devant un parterre de gens d’affaires à Bécancour.

Plus tard en mêlée de presse, M. Legault n’a pas voulu dire combien de barrages il souhaitait construire, ni où ils seraient situés précisément. « Ce sera à Hydro-Québec d’évaluer les meilleurs endroits », a-t-il dit.

Chose certaine, la société d’État devra lancer ses études le plus tôt possible; la conception et la construction d’un barrage peuvent prendre jusqu’à 15 ans, souligne-t-il.

« On va essayer de raccourcir ça. Moi, je trouve ça trop long, 15 ans », a déclaré le premier ministre sortant, en précisant vouloir travailler « en partenariat avec les communautés autochtones concernées ».

Ce nouvel engagement de François Legault a fait bondir le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui accuse le chef caquiste d’« improviser » et de « pelleter le problème par en avant ».

« J’aimerais ça qu’on demande à M. Legault quelles rivières il veut harnacher pour faire ses barrages, a raillé M. Nadeau-Dubois. François Legault envoie la facture aux générations futures », a-t-il renchéri.

Énergie éolienne et bornes de recharge

Par ailleurs, pour répondre à l’explosion des besoins en électricité, la CAQ de François Legault mandaterait Hydro-Québec pour développer 3000 mégawatts d’énergie éolienne.

Elle propose également de tripler le nombre de bornes de recharge de niveau 2, et de doubler le nombre de bornes de recharge rapide pour les propriétaires de véhicules électriques.

Enfin, pour poursuivre le déploiement de la filière batterie au Québec, un gouvernement de la CAQ créerait un Centre intégré sur les batteries électriques en Mauricie.