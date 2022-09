Legault vante les avantages des petits pays comme la Suisse

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a fait l’apologie de petits pays comme la Suisse et les États scandinaves, lundi, pour justifier sa décision de ne pas hausser les seuils d’immigration.

Lors d’un point de presse en Outaouais, M. Legault a donné ces exemples, alors que ses adversaires présentent des positions diamétralement opposées sur la question.

« La Suisse, c’est un petit pays extraordinairement riche, extraordinairement dynamique, a-t-il déclaré. Prenez les pays scandinaves : petits pays extrêmement riches, extrêmement dynamiques. Être gros, ça peut être beau, mais ce qui est important, c’est d’avoir une qualité de vie pour les personnes qui habitent au Québec. »

Le chef caquiste ne s’est pas montré inquiet par la perspective que le poids démographique du Québec diminue au sein de la fédération canadienne, à défaut d’augmenter le nombre d’immigrants reçus chaque année.

M. Legault veut maintenir le nombre de nouveaux arrivants à 50 000, même si les objectifs du gouvernement fédéral sont beaucoup plus ambitieux. Il a répété qu’au nombre actuel, le Québec reçoit déjà, toutes proportions gardées, plus d’immigrants que les États-Unis ou la France.

« Ce n’est pas un objectif en soi de monter à 10, 20, 30 millions de personnes au Québec, a-t-il dit. On est 8,6 millions d’habitants, je pense que c’est une taille qui permet quand même d’offrir des services de qualité. »

M. Legault s’est félicité une nouvelle fois qu’avec la pénurie de main-d’oeuvre, les travailleurs aient « le gros bout du bâton » pour exiger de meilleures conditions et de meilleurs salaires.

Rythme extrême

Le rythme « extrême » choisi par le gouvernement fédéral pour l’ensemble du pays posera des problèmes d’intégration dans les provinces qui le suivent, croit le chef caquiste.

« Comme beaucoup d’autres petits états dans le monde, je ne pense pas qu’on ait beaucoup besoin de suivre le rythme du reste du Canada, qui est exceptionnel, a-t-il dit. Le Canada s’en va à l’extrême en recevant beaucoup, beaucoup. Et ça va poser des défis d’intégration, j’en ai déjà discuté avec mes collègues des autres provinces. »

M. Legault croit qu’une diminution du poids démographique du Québec dans la fédération canadienne ne devrait pas avoir pour effet de réduire son nombre de sièges au parlement fédéral.

« On doit garder un certain poids à la Chambre des communes et on doit respecter le fait que le Québec est une nation et qu’il a besoin de certains pouvoirs, par exemple en immigration, et pour la langue de façon générale », a-t-il dit.

Au centre

M. Legault a vanté le pragmatisme de sa position sur l’immigration, qu’il justifie également par l’importance de mieux favoriser l’intégration des immigrants et la protection du français.

Il a critiqué le PLQ, qui veut hausser le seuil à 70 000 et le Parti québécois, le Parti québécois qui a annoncé lundi son intention de le baisser à 35 000.

« Il y a un parti pour qui c’est pas important la défense du français et un parti pour qui c’est pas important la croissance économique, a-t-il dit. Nous on est équilibré entre les deux. On n’est pas à 70 000, on n’est pas à 35 000, on est à 50 000. »

Selon M. Legault, au-delà de 50 000, la difficulté d’intégration des immigrants peut compromettre la situation du français.

« De toute évidence, il faut changer la recette parce qu’actuellement il y a un déclin du français », a-t-il dit.

Cellulaire et 5G

La CAQ a annoncé son intention de créer un fonds de 3 milliards pour parachever notamment le réseau cellulaire. Ces liquidités vont servir à stimuler les investissements privés dans le développement d’infrastructures numériques.

« Le Canada est en retard pour avoir le 5G, pour donner à nos entreprises ce qu’il y a de meilleur pour transmettre des données », a-t-il dit.

Le chef caquiste a soutenu que les gouvernements européens ont déjà choisi d’investir dans le développement de leurs réseaux. Le Québec est prêt à faire de même pour remédier au manque de capitaux des entreprises privées.

« On a regardé ce que les entreprises canadiennes prévoient investir en infrastructures au cours des prochaines années et malheureusement elles n’ont pas toutes les capacités financières pour y arriver », a-t-il dit.

Avec son fonds, la CAQ espère attirer 4,8 milliards d’investissements privés, pour un total de 7,8 milliards.

« C’est beaucoup d’argent mais on pense que c’est un choix qui est très stratégique pour que le Québec soit un leader dans le numérique », a dit M. Legault.

D’ici 2026, tout le monde aura accès au réseau cellulaire et d’ici 2030, ce sera majoritairement par la 5G, a promis M. Legault.