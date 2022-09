QS s’attaque à l’auto solo dans son plan climat pour 2030

Québec solidaire (QS) ne veut plus voir circuler de voitures à essence sur les routes du Québec en 2040. C’est une des mesures-phare de son plan vert présenté dimanche.

Chiffré à 36 milliards de dollars dans un premier mandat, le plan climatique de QS interdirait la vente de véhicules à essence en 2030 — cinq ans plus tôt que ce que prévoit la Coalition avenir Québec —, en plus de carrément interdire l’immatriculation de ces voitures en 2040. L’objectif : en finir avec les voitures à émissions polluantes en territoire québécois.

Sans chiffrer l’impact individuel de chacune de ses mesures, QS assure qu’elles permettront de réduire les émissions de gaz à effets de serre (GES) de 55 % en 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

« La qualité de vie des Québécois, des Québécoises, est en danger, a martelé le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois lors d’un point de presse dans Verdun, dimanche. Le prochain mandat du gouvernement du Québec, c’est le mandat de la dernière chance. En 2026, ça va être trop tard. »

Dans son plan « Vision 2030 », le parti de gauche mise avant tout sur la responsabilité individuelle des Québécois et des grands émetteurs. Fidèle à ses habitudes, il promet un « bonus-malus ».

Un gouvernement solidaire taxerait l’achat de grosses cylindrées, pour « en moyenne 15 % du prix d’achat entre 2023 et 2030 ». Les familles de trois enfants et plus ou les détenteurs de « plaques F » — voitures utilisées à des fins commerciales ou professionnelles — en seraient exemptés.

« Révolution »

Pour offrir des « choix » aux automobilistes qui se retrouveraient le bec à l’eau du jour au lendemain, QS s’engage à « révolutionner le transport » en versant 74 milliards de dollars d’ici 2030 dans les infrastructures de transport collectif. « C’est le plus gros chantier depuis la Révolution tranquille. Le plus gros chantier depuis Hydro-Québec », a soutenu M. Nadeau-Dubois, flanqué de sa co-porte-parole, Manon Massé, et de sa candidate dans Verdun, Alejandra Zaga Mendez.

Mercredi, QS annonçait déjà ses intentions de prolonger le tramway de Québec et de lier Lévis et Québec à l’aide d’un service rapide par bus. Il entend aussi créer un « réseau de transport interurbain de manière à pouvoir se rendre dans toutes les villes du Québec », en autobus voyageur ou en train. D’autres annonces concrètes viendront plus tard au cours de la campagne électorale.

Aux yeux de Québec solidaire, l’ère où les grandes entreprises émettrices étaient abritées des taxes carbone est révolue. Un gouvernement Nadeau-Dubois mettrait en place une taxe sur les émissions de CO2 excédentaires de 100 $ la tonne, laquelle atteindrait 205$ en 2030.

La co-porte-parole solidaire Manon Massé assure que « personne ne sera laissé derrière », malgré les restrictions imposées à l’industrie. « Ça ne peut pas se faire sur le dos des travailleurs et des travailleuses », a-t-elle signifié dimanche.

D’autres mesures contenues dans le plan climat de QS

Obliger le gouvernement à déposer un « budget carbone » contraignant à chaque année.

Équilibrer les investissements en transport collectif et en transport routier à 50-50.

Interdire en 2024 la réparation des équipements de chauffage aux énergies fossiles.

D’autres détails suivront.