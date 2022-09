Le PQ propose le salaire minimum à 18$/h et un meilleur respect de l’équité salariale

Augmenter graduellement le salaire horaire minimum à 18 $ de l’heure et mettre au pas les entreprises contrevenants à l’équité salariale sont parmi les mesures phares du Parti québécois (PQ) pour lutter contre l’appauvrissement des travailleurs.

À la veille de la fête du Travail, le chef péquiste a dévoilé dimanche matin à Montréal des engagements en matière salariale.

Paul St-Pierre Plamondon souhaite que les 200 000 travailleurs actuellement au salaire minimum au Québec puissent toucher un taux horaire d’au moins 18 $ de l’heure après trois ans de gouvernement péquiste.

Le PQ propose également de donner « plus de mordant » à la Loi sur l’équité salariale en adoptant sept mesures.

La formation politique promet, entre autres, d’imposer des pénalités en milliers de dollars aux employeurs en cas de non-respect des règles d’équité salariale et à contraindre les 26 % d’entreprises du secteur privé qui n’ont pas réalisé les démarches d’équité salariale à le faire.

Le PQ suggère de plus de remplacer toute somme forfaitaire par un ajustement salarial, et que l’ajustement salarial rétroactif constaté soit versé sur-le-champ.

Il veut aussi obliger la mise en place d’un comité de maintien de l’équité salariale dans toutes les entreprises et de bonifier les ressources humaines et financières de la CNESST pour assurer l’application rigoureuse et conforme de la loi.