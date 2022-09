Legault veut lutter contre la violence sur les réseaux sociaux

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, réfléchit à la possibilité de charger les corps policiers de porter un grand « coup » contre la violence sur les réseaux sociaux.

« On peut donner un coup […] comme on l’a fait dans le cas des gangs de motards ou quand il y a des problèmes spécifiques », a-t-il suggéré en marge d’une annonce électorale en Montérégie samedi après-midi. « Évidemment, ça prend du personnel additionnel. »

M. Legault jongle aussi avec l’idée de réclamer aux géants Twitter et Facebook la fermeture des comptes anonymes qui pullulent sur leurs plateformes et derrière lesquels des intimidateurs se dissimulent. « Il y a des gestes qui ne sont pas faciles à poser parce qu’il faut interpeller les propriétaires de ces réseaux-là. […] Si on veut éliminer les comptes anonymes, il va falloir qu’on ait une entente avec les propriétaires », a-t-il mentionné.

« C’est bien beau d’abolir [les comptes anonymes,] mais quand il y a quelque chose qui est inquiétant, il faut qu’il y ait un suivi qui soit fait par les policiers », a-t-il aussi dit.

Le chef caquiste dit être « ouvert aux propositions des oppositions » pour débarrasser les réseaux sociaux du « mal » qui les ronge. Il n’exclut pas de légiférer pour y arriver.

Le premier ministre a dit en avoir vu des vertes et des pas mûres dans les commentaires à ses publications sur Twitter et Facebook, tout particulièrement durant la pandémie de COVID-19. « Certaines interventions étaient très violentes », a-t-il fait remarquer.

Par ailleurs, M. Legault a pris acte de l’appel au calme lancé par le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime. « J’étais heureux de finalement entendre M. Duhaime dire : “Soyez prudents”. Tous les leaders ont une responsabilité », a-t-il fait valoir.

Le premier ministre s’est refusé à tout commentaire sur l’arrestation par la Sûreté du Québec de l’internaute ayant diffusé il y a quelques jours une image du candidat caquiste de Chauveau, Sylvain Lévesque.