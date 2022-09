Le PQ rachèterait les garderies privées

Le Parti Québécois veut relancer le plan initial de Pauline Marois en matière de CPE en l’imposant à la grandeur du Québec. Une réforme qui nécessiterait le rachat de l’ensemble des garderies privées.

« Ce matin, on annonçait un réseau 100 % CPE », a déclaré son chef, Paul St-Pierre Plamondon, lors d’un point de presse dans la garderie que fréquentent ses enfants, à Québec.

Histoire d’animer les lieux en pleine fin de semaine, le chef péquiste et ses candidats avaient d’ailleurs amené leur progéniture sur les lieux et on les entendait jouer en bruit de fond alors que le point de presse se déclinait juste devant.

En plus d’allouer toutes les nouvelles places au réseau des CPE (15 000 de plus la première année), le PQ souhaite convertir toutes les autres garderies en CPE, en reprenant leur bail. Seules les garderies en milieu familial auraient la possibilité de subsister sur leur forme actuelle. Un plan qui coûterait 768 millions $ au gouvernement du Québec, estime le Parti.

Pour le chef péquiste, c’est une question d’équité. Il souhaite d’ailleurs que le droit d’avoir une place en CPE pour ses enfants soit « garanti » dans une loi, au même titre que l’accès à l’école primaire.

Ce plan, dit-il, pourrait indirectement résoudre un autre problème, celui de la pénurie de main d’oeuvre, en permettant à de nombreux parents de retourner sur le marché du travail.

Il faudrait toutefois de cinq à 10 ans pour y arriver, reconnaît Paul St-Pierre Plamondon. Y a-t-il, dès lors, quelque chose à proposer aux parents en attendant ? Le chef péquiste rappelle qu’il a annoncé cette semaine une aide financière ponctuelle pour aider les familles à faire face à l’inflation.

Des micro-places pour désengorger le réseau

L’annonce du PQ suivait de peu une annonce de Québec Solidaire sur la création de nouvelles « micro-CPE » en région. Québec solidaire (QS) veut couper de 70 % les listes d’attente dans le réseau de la petite enfance, en manque de places depuis des années. Pour ce faire, la formation politique mise sur un nouveau modèle : les « micro-CPE ».

S’il était porté au pouvoir en octobre, QS déverserait 610 millions de dollars annuellement pour sortir de terre 37 000 nouveaux centres de la petite enfance dans un premier mandat. Parmi ceux-ci, des CPE « de 8 à 20 places qui pourront s’installer dans des locaux existants », des « micro-CPE ».

Selon ce modèle nouveau genre, qui « servira particulièrement les régions », les éducatrices travailleraient en « petites équipes de 2 à 4 ». « Elles pourront s’entraider et offrir des plages horaires flexibles pour les familles », a indiqué le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois dans un communiqué de presse.

Aux dernières nouvelles, 52 000 jeunes attendaient une place en garderie au Québec.

D’autres détails suivront.