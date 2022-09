Anglade ignorait la hausse des seuils d’arsenic à Rouyn-Noranda

La cheffe libérale, Dominique Anglade, ignorait que le gouvernement, dont elle faisait partie, a autorisé la fonderie Horne à hausser ses émissions d’arsenic au-delà des normes permises, il y a cinq ans.

Mme Anglade a expliqué samedi qu’elle n’a participé à aucune discussion portant sur les risques potentiels pour la population de Rouyn-Noranda, où se trouve l’installation.

« Je n’ai pas eu de discussions sur la question de la santé et de l’impact sur la population », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

Mme Anglade était ministre du Développement économique quand Glencore a reçu l’autorisation d’émettre plus d’arsenic, en 2017.

« Je n’étais pas au courant que la norme était dépassée à ces niveaux-là », a-t-elle dit.

Mme Anglade n’a pas donné d’indication sur son niveau d’implication dans le processus qui a mené le gouvernement de Philippe Couillard à autoriser la Fonderie Horne à émettre 100 ng / m³ d’arsenic, alors que la norme est de 3 ng.

Elle a toutefois assuré qu’aucune information n’était disponible sur des risques inhérents à une hausse pareille.

« Je n’ai eu aucune discussion qui disait qu’on allait déposer des normes qui allaient avoir un impact sur la santé de la population. Je peux vous l’assurer. »

Le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) veut limiter l’arsenic émis par la fonderie Horne à 15 ng / m³ d’ici 5 ans.

Mme Anglade poursuit samedi sa tournée électorale en Abitibi-Témiscamingue.

Pénurie de main-d’oeuvre

Le Parti libéral du Québec (PLQ) veut lutter contre la pénurie de main-d’oeuvre en incitant les travailleurs expérimentés et retraités à rester dans la population active grâce à des mesures, dont la valeur annuelle est estimée à 500 millions de dollars.

Le PLQ souhaite également augmenter l’exemption de base d’impôt des travailleurs de 65 ans et plus, de 15 000 $ à 30 000 $. Cela pourra représenter 2 000 $ de plus directement dans leurs poches, estime le PLQ. Le coût annuel de ces mesures représente 500 millions $ pour l’État québécois.

Un gouvernement libéral mettrait fin aux cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) des travailleurs de 62 ans et plus, sans impact sur les rentes qu’ils recevront à la retraite. Cela pourra rapporter jusqu’à 3000 $ d’économies pour un salarié et 6 000$ pour un travailleur autonome, évalue la formation.

D’autres détails suivront.